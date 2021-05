Vilma Ibarra confirmó que las medidas de Nación no requerirán la "conformidad" de las provincias

El Senado abrió este miércoles el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el presidente Alberto Fernández para otorgar al Poder Ejecutivo facultades delegadas en el contexto de la pandemia y que tiene como objetivo central poner la decisión de Nación por encima de las provincias, más allá de que se contemplen instancias de diálogo sobre el avance de los contagios y las medidas para superarlos.

"Siempre creemos que parece prudente la consulta y el diálogo entre las jurisdicciones, pero no se requiere conformidad, sino no las adoptaría el Gobierno nacional", dijo la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, una de las invitadas al plenario de Asuntos Constitucionales y Salud de la Cámara alta, junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti.

El proyecto, inspirado en una iniciativa que impulsó Alemania, surgió luego del conflicto suscitado entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión de la presencialidad de las clases. El cortocircuito, que también se produjo en menor manera con otras provincias, derivó en una intervención de la Corte Suprema que se manifestó a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para tomar sus propias medidas.

Es por eso que ahora el Gobierno nacional busca que quede avalada por ley esa posibilidad de tomar medidas a nivel nacional, enfocadas en las áreas de alerta epidemiológica, aunque haya desacuerdo por parte de los gobiernos provinciales.

"Nos parece absolutamente razonable que el presidente adopte estas medidas adicionales porque están basadas en los principios más básicos, tenemos que hacer cuidado de la vida y la salud", dijo Vilma Ibarra.

Ibarra reconoció que "es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos" en medio de una pandemia y marcó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente los parámetros sanitarios para establecer las medidas para mitigar la expansión del virus.



Ibarra declaró que el Gobierno acude al Congreso "con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo con la situación en que viven".

Por su parte, la ministra Vizzotti también defendió la iniciativa y comentó que "recién ahora en la semana 17 se registra una disminución que todavía hay que ver la tendencia, pero por primera vez en todo el país y también en el AMBA se está intensificado esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud".

Ibarra manifestó además su expectativa de que "se trabaje con celeridad para poder contar con un marco normativo. Estamos abiertos a modificaciones, vamos a receptar en la normativa todo lo que sea razonable". La referencia de la funcionaria tiene que ver con que el DNU presidencial vence el próximo viernes 21 de mayo, y si no está aprobada la ley sería necesario volver a firmar otro decreto con los previsibles conflictos interjurisdiccionales que podría acarrear.

Como estrategia, el oficialismo hizo entrar el proyecto a través del Senado, donde sabe que cuenta con los votos necesarios para la media sanción que se concretaría la semana que viene en sesión, mientras gana tiempo para la negociación en Diputados donde aún no está claro si reúne los votos necesarios, ya que varios de sus aliados están analizando la cuestión y no garantizaron el acompañamiento.

Para reforzar el mensaje de Ibarra, Vizzotti subrayó que "todas las decisiones que se toman se realizan en consenso con distintas áreas de expertos y el Consejo Federal de Educación adopta recomendaciones en conjunto con el Ministerio de Salud", en alusión a posibles nuevos cierres de clases presenciales.

En la ronda de consultas de los senadores, la referente porteña de Juntos por el Cambio Guadalupe Tagliaferri cuestionó que "estamos discutiendo una serie de parámetros que intentan ordenar las medidas sanitarias, pero en el artículo 3 de esta lay faculta al Ministerio de Salud a modificar esos criterios sin ningún tipo de consulta previa con el Senado o Diputados”.

En la misma línea el jujeño radical Mario Fiad, indicó que "el tratamiento de este proyecto más que dudas nos genera una enorme preocupación, el gobierno nacional no parece encontrar otra forma de gobernar que no sea con la emergencia y la excepcionalidad, la pandemia no nos habilita a suspender la Constitución Nacional".

💻“Me gustaría saber, ya que este proyecto clasifica las medidas a tomar en función de las zonas si son de bajo riesgo, mediano riesgo o de alerta epidemiológica, qué datos y parámetros toman para establecer dichos criterios”, consulta @luisnaidenoff — Senado Argentina (@SenadoArgentina) May 12, 2021

Las expresiones de los referentes de la oposición durante el plenario de comisiones plasmó el rechazo que se venía manifestando sobre la posible inconstitucionalidad de la normativa y del incremento de atribuciones del Poder Ejecutivo, que podrá tomar medidas inconsultas.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos José Mayans cuestionó que "antes de que este proyecto llegase al parlamento la oposición ya lo había rechazado, incluso antes de leerlo, esto demuestra que hay una posición política más que una posición que sea racional, lo que cambió es que este es un año electoral".

Anabel Fernández Sagasti, una de las senadoras más cercanas a Cristina Kirchner, se quejó además de que "viendo a la oposición manifestarse sobre este proyecto, antes de que fuese enviado al Congreso, como inconstitucional creo que es una certeza de que no importa qué proponga el gobierno nacional, la oposición va a decir totalmente lo opuesto".