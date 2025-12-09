Wolff dio la espalda a Biasi en su jura y escaló la polémica por antisemitismo

La Legislatura porteña realizó esta mañana la sesión preparatoria en la que asumieron 30 nuevos parlamentarios, electos en los comicios locales del 18 de mayo. En un recinto colmado, y bajo la conducción de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, el acto reunió a referentes del oficialismo y la oposición, con la presencia del jefe de Gobierno Jorge Macri, la senadora Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien cedió su banca para integrar el equipo de la Casa Rosada.

En ese marco institucional, la jura de la representante del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, concentró el momento más tenso de la ceremonia. Cuando la legisladora se acercó al estrado para asumir su banca, el diputado del PRO Waldo Wolff —que reemplaza a Hernán Lombardi— se dio vuelta y quedó de espaldas, en un gesto de repudio hacia la posición del FIT sobre Palestina y sus críticas a las acciones del Estado de Israel.

Biasi, que llevaba al cuello una kufiya blanca, se expresó ante los micrófonos “por el derecho de la ciudadanía a repudiar los genocidios que se cometen en el mundo y a decir viva Palestina libre”. Sin embargo, omitió en ese tramo la fórmula protocolar del “sí, juro”, lo que quedó registrado en el video de la ceremonia y generó comentarios en el recinto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump, sobre el triunfo de Javier Milei en las legislativas: "Yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante"

La escena se dio en un momento de máxima urgencia humanitaria en Gaza. Según el último reporte del Ministerio de Salud de Gaza, la cifra de palestinos muertos desde el inicio de la guerra superó los 65.000.

Un estudio reciente de Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) y el Centre for Demographic Studies (CED) estima que, entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, habrían muerto al menos 78.318 personas como consecuencia directa del conflicto, y proyecta que la cifra actual — a octubre de 2025 — podría haber superado las 100.000 víctimas. La escala de destrucción es enorme: miles de civiles entre muertos, heridos o desaparecidos bajo escombros; además, se evidencia un deterioro dramático en la esperanza de vida y condiciones de vida en la Franja.

Con cifras de víctimas que siguen en aumento y un escenario internacional convulsionado, el cruce entre Wolff y Biasi anticipa un debate que, lejos de apagarse, promete ocupar las próximas sesiones.

gd / ds