Mar-a-Lago dejó de funcionar como un simple club de recreo para transformarse en un "War-a-Lago", el centro de operaciones donde Donald Trump monitoreó los ataques contra objetivos iraníes y centralizó la estrategia de defensa de Estados Unidos frente a las amenazas de Teherán.

La propiedad de Palm Beach, adquirida por el magnate en 1985, experimentó una metamorfosis logística para albergar una "Situation Room" temporal. Según reveló Vanity Fair, el establecimiento pasó de recibir a socios con membresías de 200.000 dólares a servir como base para el Consejo de Seguridad Nacional. Trump decidió que las decisiones de mayor peso geopolítico de su gestión ocurrieran entre techos de oro y campos de golf, lejos de la estructura tradicional de Washington D.C.

El despliegue de seguridad en la residencia aumentó con la presencia de agentes del Servicio Secreto y expertos en comunicaciones encriptadas. Durante las cenas en la terraza, el mandatario recibió informes de inteligencia sobre el programa nuclear de la República Islámica y los movimientos de las milicias pro-iraníes en Irak y Siria. Esta dinámica rompió los protocolos establecidos por administraciones previas que reservaban este tipo de actividades para el Ala Oeste de la Casa Blanca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre Wall Street y Valparaíso: el cronograma oficial de Milei tras su encuentro con Donald Trump

"El presidente prefiere estar en un lugar donde tiene el control total del entorno y de quién entra y sale", afirmó una fuente cercana a la administración citada por BBC. La infraestructura de Mar-a-Lago incluyó la instalación de carpas con equipos de interferencia de señales para evitar el espionaje extranjero. Los invitados habituales del club compartieron espacio con generales y asesores de alto rango que portaban maletines con códigos de respuesta inmediata.

Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, se convirtió en el objetivo principal de la retórica y la estrategia diagramada desde Florida. La presión máxima, término utilizado para describir el paquete de sanciones económicas, se coordinó desde las oficinas privadas del complejo. Los documentos de inteligencia circularon por los salones de estilo hispano-morisco mientras el equipo de seguridad nacional evaluaba las represalias ante el derribo de drones estadounidenses en el Estrecho de Ormuz.

¿Cómo funciona la logística de seguridad en Mar-a-Lago?

En Mar-a-Lago, Donald Trump descentraliza el poder de Washington D.C. y convierte un club privado en el epicentro de la estrategia de "presión máxima" contra Irán y la toma de decisiones sobre ataques militares.

La transformación física del lugar incluyó la creación de zonas seguras para el manejo de información clasificada (SCIF, por sus siglas en inglés). El Departamento de Defensa instaló estaciones de comunicación satelital en áreas restringidas del jardín para asegurar que el contacto con el Pentágono fuera ininterrumpido. Los empleados del club debieron someterse a controles de antecedentes exhaustivos para operar cerca del círculo íntimo del presidente.

El costo de proteger la propiedad durante estos periodos de alta tensión ascendió a millones de dólares por cada estadía. Las patrullas de la Guardia Costera vigilaron de forma permanente el perímetro costero de la isla de Palm Beach para prevenir cualquier incursión por mar. Mike Pompeo, exsecretario de Estado, fue uno de los funcionarios que frecuentó la residencia para ajustar los detalles de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015.

La eficacia de este búnker de lujo quedó demostrada en la rapidez de la cadena de mando. "No necesitamos estar en la oficina oval para proyectar el poder de la nación", declaró un exfuncionario del Consejo de Seguridad a Vanity Fair. Los ataques selectivos contra activos iraníes se autorizaron desde teléfonos con tecnología de punta instalados en la suite privada del mandatario.

Los líderes internacionales debieron adaptarse a esta nueva geografía del poder. Ministros de Relaciones Exteriores y jefes de Estado viajaron a Florida para discutir la estabilidad de Medio Oriente. La informalidad del entorno permitió a Trump aplicar una diplomacia directa, aunque criticada por los sectores más ortodoxos del servicio exterior estadounidense.

Irán respondió a esta centralización de las operaciones en Florida con amenazas directas hacia las propiedades del magnate. El régimen de Teherán identificó a Mar-a-Lago como un "objetivo legítimo" en sus comunicados oficiales, lo que obligó a un refuerzo adicional de las defensas antiaéreas portátiles en las inmediaciones del club. La guerra de nervios se trasladó de los desiertos de la región del Golfo a las playas de Florida.

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

La gestión del conflicto contra el general Qasem Soleimani también tuvo sus raíces en las deliberaciones ocurridas en Palm Beach. El seguimiento de los movimientos del líder de la Fuerza Quds se realizó a través de monitores instalados temporalmente en los salones de banquetes. La orden final que cambió el curso de la relación con Irán se gestó entre reuniones de gabinete improvisadas y cenas oficiales.