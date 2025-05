Arrestaron a Chris Brown por presunta agresión a un productor: lo habría golpeado con una botella de tequila

El cantante estadounidense Chris Brown fue detenido este jueves 15 de mayo en la ciudad inglesa de Manchester bajo la acusación de “lesiones graves” por, supuestamente, haber golpeado a un productor musical en un club nocturno de Londres en 2023, informó la Policía Metropolitana. El artista estaba por arrancar su nueva gira mundial, con diez conciertos programados en el Reino Unido entre junio y julio.

La estrella de R&B, expareja de Rihanna, fue arrestado la madrugada del jueves en un hotel de la ciudad situada el noroeste de Inglaterra y actualmente se encuentra bajo custodia. Este viernes 16 de mayo deberá comparecer a las 10 de la mañana, hora local, en un tribunal de Mánchester, acusado de “lesiones graves intencionadas en una agresión, que habría tenido lugar en un local de Hanover Square de Londres el 19 de febrero de 2023".

Según el tabloide The Sun, el productor musical Abe Diaw denunció que Brown lo atacó en el prestigioso club nocturno "Tape", situado en el barrio de Mayfair, pleno centro de Londres. El artista, que se encontraba en ese momento de gira por el Reino Unido, habría tirado una botella de tequila contra la cabeza del productor y luego lo habría golpeado en el piso, donde se encontraba indefenso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Diaw alega que Brown lo golpeó varias veces con una botella de tequila antes de pisotearlo “sin piedad” y patearlo en la nuca, dejándolo inconsciente durante aproximadamente 30 segundos. En declaraciones a The Sun, Diaw dijo: "Me golpeó en la cabeza dos o tres veces. También me colapsó la rodilla".

Claudio Caniggia podría ser detenido por la denuncia de abuso sexual de Mariana Nannis

Los antecedentes de Chris Brown

El cantante recibió varias acusaciones por actos violentos en el pasado. Por ejemplo, fue declarado culpable por haber golpeado a Rihanna, quien entonces era su pareja, antes de la entrega de los premios Grammy 2009. Ese conflicto obligó a la cantante a faltar a la tradicional gala dedicada a la industria musical.

En 2012, Brown tuvo una pelea en un boliche con el cantante canadiense Drake, donde resultó herida la estrella del baloncesto francés Tony Parker. Apenas dos años después, se declaró culpable de agredir a un seguidor en la ciudad de Washington.

En 2025, el músico demandó por 500 millones de dólares a Warner Bros y otras empresas al considerar que Chris Brown: A History of Violence, el documental que realizaron sobre él, era difamatorio. Los abogados del cantante alegaron que se mostraba a su cliente en “actos atroces, incluida la agresión sexual”, señalando que se usaron pruebas que fueron desacreditadas en los tribunales.

HM/ML