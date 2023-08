“Cada día aprendo a lidiar con el amor y el odio que hay en las redes”, dice Nati Jota

A comienzos de 2023 y luego de ganar un Martín Fierro Digital en la terna Mejor Conducción Femenina de radio, Nati Jota anunció que renunciaba al programa Nadie dice nada, de Luzu TV. La aparición de Olga –canal de YouTube que es competencia directa de LuzuTV– implicó una nueva oferta de streaming en una grilla que de a poco se torna atractiva y competitiva.

Nati Jota fue la primera que Migue Granados y Luis y Bernarda Cella tuvieron en la mira cuando comenzaron a gestar Olga. Con el canal ya lanzado en junio último, a Soñé que volaba –conducido por Granados– se le sumó Sería increíble”, con Nati como conductora, junto a Eial Moldavsky y Leti Siciliani. En diálogo con PERFIL, Nati Jota habló sobre este presente.

—¿En qué etapa de tu carrera en los medios te encuentra “Sería increíble”, en Olga?

—Siempre trato de ser fiel a lo que pienso y siento, en el marco de no herir a nadie y de no transmitir algo particularmente negativo. Ya van ocho años que trabajo en esto y lo tengo súper incorporado. Por supuesto, hay líneas más finas en las que suelo decidir ser fiel a mí misma, por más que piense que algo que diga puede generar algo. Y me digo: “¿Ay, Natalia, para qué dijiste esto?”. Pero es como si yo hubiera firmado un contrato conmigo misma que dice que si no estoy hiriendo a nadie y considero que el comentario no es nocivo, lo digo igual. De hecho, suelo sentirme muy incómoda cuando, por alguna razón, no conviene que diga algo. Aunque algunas veces, quizás, sería más útil no decir lo que pienso.

—¿Cómo es el vínculo con Eial Moldavsky y con Leticia Siciliani?

—Me llevo muy bien. Estoy muy contenta de estar con ellos en Sería increíble. Nos vamos conociendo en el día a día. El streaming, tanto como la radio, tiene eso de que arrancás con alguien que no conocés mucho y terminás conociéndolo un montón porque pasás todos los días, a veces horas hablando y opinando de cosas, debatiendo. Yo creo que terminás conociendo más a tus compañeros de streaming que a tus amigos. Leti y Eial me parecen muy talentosos, muy divertidos, y me parece que hacemos un buen equipo, que somos distintos y que se genera algo lindo al aire. En ese sentido estoy feliz de ir cada vez, fluyendo con más naturalidad al aire.

—Fuiste una de las primeras a quien llamaron dos canales de YouTube que se instalaron muy rápido y que reconfiguraron la manera de comunicar. ¿A qué creés que se debió esa inmediata confianza?

—En realidad, LuzuTV no se instaló rápidamente. Fueron dos años en los que hubo que remar bastante; al principio, por Zoom, y sin tanta gente, y poco a poco fue creciendo. Olga está teniendo un arranque más veloz. Y creo que lo que hacemos está bueno, pero también el concepto de radio por streaming, por YouTube o por Twitch, está más instalado. Con LuzuTV tuvimos que generar un hábito al que poca gente estaba acostumbrado. En eso Nico (Occhiato) fue un visionario. Y supongo que le debía gustar mi manera de comunicar, me habrá visto en redes o en ESPN. Siempre le voy a estar agradecida, vio en mí algo que ni yo había visto.

—¿Qué recordás de aquel comienzo en LuzuTV?

—Que fuimos creciendo todos juntos, y también aprendiendo. No es que me sentí cómoda de inmediato; ni me acuerdo cómo habrá sido el primer programa de Nadie dice nada, que fue por Zoom. Pero lo fuimos desarrollando todos juntos, al aire.

—¿Creés que en Olga se formará algo parecido?

—No lo sé; yo no lo pienso así, no me mido y no me comparo. Sí aprendí mucho en Luzu y me llevé miles de herramientas: desde cómo soy yo al aire hasta cómo manejar un programa. Pero siento que Olga me pone en otro rol con otra gente, con ciertas diferencias desde el armado del programa o lo que queremos hacer.

—¿Te sentís cómoda con el formato de radio-streaming?

—Me encanta. Siempre lo vi como un mundo de diálogo, desarrollo, conversación, del que tenía ganas de ser parte.Creo que lo mejor que tiene es que podemos hablarle a gente de nuestra generación que hoy no consume tanto la tele. A mí la tele me gusta para verla y para trabajar, pero las últimas veces que participé, sentí que no le hablaba a gente de mi edad. Y un poco mi fuerte es hablar de cosas que les pasan a las personas de mi edad.

—En la comunidad que acompaña estos contenidos hay mucho amor y odio. ¿Cómo lidiás con ambas cosas?

—Cada día aprendo cómo lidiar con eso. A veces me ofusca un poco, porque siento que recibo un hate (mensaje de odio) medio desmedido por chistes o comentarios que claramente no tienen una intención negativa. Y quizás muchas otras personas hacen los mismos comentarios y se los dejan pasar. Pero es parte del combo que me toca a mí. La mayoría de las veces elijo quedarme con lo bueno de mi trabajo y con los comentarios buena onda y constructivos.

—¿A quién llamarías para ampliar la grilla de Olga, algo que Migue Granados dijo quiere hacer?

—No tengo idea, y por suerte no tengo que decidir yoporque me ahogo en un vaso de agua. Confío mucho en el criterio de Migue, de Luis Cella, de Bernarda Cella. Pero igual, si me preguntaran, voy a opinar como si no hubiera un mañana, lo voy a dar todo. Y voy a ser muy convincente en mi opinión.

—¿Cuánto tiempo tardaste en volver a ver LuzuTV después de dejar “Nadie dice nada”?

—Bastante. Te diría que desde que empecé mi nuevo programa en Olga, pude volver a verlos. Supongo que el limbo de todavía no haber arrancado, algo me costaba y todavía no me sentía ni de aquí ni de allá. Es que los quiero mucho a todos. Compartí cosas increíbles. Me parece espectacular Luzu. Pero, bueno, me costaba verlo porque sentía que era mi grupo de amigos, pero sin mí. Sentía el famoso FOMO (Fear of Missing Out; que significa “miedo de perderse algo”).

—¿Ves las métricas a la hora de elegir los temas?

—Trato de no fijarme. Algo que quise hacer en Olga desde el vamos es, en primer lugar, abordar alguna temática que no fuera necesariamente divertida, sí muy interesante. En ese sentido, trato de hacer el programa que a mí me gustaría como oyente.