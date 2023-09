“Como programador, por primera vez, me veo muy amenazado por la Inteligencia Artificial”

Hace ya un tiempo que Santiago Siri viene divulgando algunas nociones relativas a la programación, un lenguaje tan dominante como desconocido para la mayoría de las personas. Sus intentos por integrar el mundo digital con diversas formas de activismo, lo llevaron a cofundar, en 2012, el Partido de la Red, primer partido político de democracia digital. Además, programó el protocolo de Ingreso Básico Universal UBI para Ethereum, y fue director de Proof of Humanity, un proyecto que busca verificar la identidad de las personas en el universo de las criptomonedas. Además potencia la divulgación con el podcast Sin Fronteras.

“De oficio soy programador”, se autodefine Siri a PERFIL. “Siempre estuve vinculado a los sistemas, y con una vocación por tratar de entender cómo pueden ayudar a construir algo positivo para la sociedad”.

—Hablás de cripto, trap y Scaloneta como un tridente de liderazgo generacional, ¿por qué?

—Es un tridente compuesto por tecnología, música y deporte: tres instrumentos fantásticos donde justamente las nuevas generaciones se están destacando, y donde la Argentina es líder mundial. Capacidad tecnológica, música de exportación, y en cuanto a la Scaloneta (la Selección Nacional de Fútbol) diría que es una cuestión religiosa, la reencarnación del Mesías, y todo lo que implica el fútbol en nuestro folclore que creo, ayuda mucho a la autoestima y a que podamos creer en nosotros mismos. Es el canto de una nueva generación, Criptotrap y Scaloneta, el santo tridente para salvar a la Patria.

—Te pregunto por dos líderes digitales muy distintos en sus maneras, roles y por supuesto, fortunas. ¿El primero es Ibai, quien pasó de streamer a empresario?

—Ibai me parece un gran comunicador que ha liderado un poco la comunicación hispanoamericana. Esta idea de hacerle ver a una nueva generación que sus intereses vinculados con los videojuegos, con las competencias digitales, con los memes, con toda esa cultura, importan. Creo que él fue de los primeros en hacer de todo eso algo mainstream, algo que realmente tiene más peso, incluso que los presentadores tradicionales de radio y televisión.

—¿El otro líder digital es Elon Musk?

—Realmente creo que es alguien que siempre se anima a apostar en grande. La gesta de tratar de construir una compañía espacial que lleve la humanidad a un nuevo planeta, o la de hacer una compañía automotriz que apuesta a la Inteligencia Artificial, a la sustentabilidad, y al uso de electricidad me despiertan mucha admiración. Para mí, es alguien con una capacidad de ejecución y de visión extraordinaria, única en la historia. Y creo que con Twitter incluso, es otra de sus grandes apuestas en todo este proceso de reconvertirla en X y de hacer de este lugar de internet realmente un lugar de libre expresión. En líneas generales, soy muy fan de los emprendedores y sobre todo, de la gente que eleva la vara de lo que es posible en la vida moderna.

—Si el dinero es un sistema, ¿en qué consiste hoy?

—Todas las instituciones son sistemas y están estructuradas como una organización con elementos interactivos. Es más: toda institución es una forma de juego; y el dinero es uno de acumulación de puntos. Es, a su vez, la forma que tenemos de poder coordinar valor, capital, y el libre intercambio de bienes de una forma extremadamente eficiente. Y creo que tiene varios elementos, pero consiste en tener un respaldo, que puede ser material como el oro o algún tipo de activo, o en la confianza de un gobierno que coerciona y condiciona la demanda de su dinero. Esto, por ejemplo, ocurre con los petrodólares. Pero sí, definitivamente el dinero es un sistema, y en los últimos años con innovaciones tales como Bitcoin o Ethereum se ha vuelto incluso un sistema programable en el que empezó a darse una gran ola de innovación financiera, con sistemas de todo tipo que permiten darle al dinero toda clase de atributos que ayudan a que funcione de una forma más eficaz en la sociedad.

—En su momento con el auge de las criptomonedas se habló de un cambio de paradigma muy importante. ¿Para vos hoy en qué lugar están?

—Me parece que todavía estamos en los early days (el comienzo). Hemos visto como Bitcoin a lo largo de más de diez años se ha valorizado y ha sido una alternativa para poder atesorar valor a largo plazo. También cada vez tiene más adeptos en el mundo por su atributo de que nadie lo puede confiscar. Eso da soberanía a las personas, y al mismo tiempo tiene reglas de juego claras que nadie puede modificar, como la idea de que son veintiún millones. Me parece que estamos empezando a encontrar la forma de construir a través de las redes, alternativas institucionales que están basadas puramente en código, en bits, y que son transnacionales, que son resistentes a la censura, que pueden ser usadas en cualquier lugar del mundo, independientemente del gobierno que haya. En ese sentido tienen un potencial muy grande para dar mayor poder y capacidad a quien la use.

—¿Qué estás pensando respecto a los debates que surgieron hace muy poco con el uso de la Inteligencia Artificial?

—Indudablemente éste ha sido el año de la Inteligencia Artificial (IA), que es un nuevo tipo de computación biológica, es un tipo de computación que trata de imitar el funcionamiento de la mente humana usando redes neuronales, y que nos ha hecho ver por primera vez, que con tecnologías como ChatGP podemos conversar con las máquinas. Esto hace que podamos repensar un montón de aspectos de cómo construimos y pensamos sistemas digitales. Y tiene una repercusión transversal a todos los atributos de la informática. Hay que prestarle mucha atención.

—¿Cuál es el avance y repercusión que el uso extendido de la Inteligencia Artificial creés tendrá en el ámbito laboral?

—Redefinirá y replanteará un montón de cuestiones que tienen que ver con el ámbito laboral. Como programador, por primera vez, me veo severamente amenazado por el avance de una tecnología como la Inteligencia Artificial porque programan mejor que la mayoría de los programadores, así como también componen música, escriben artículos, interpretan contratos. Casi no hay disciplina laboral que no se vea atravesada por el uso de la IA. Y en ese sentido creo que habrá que replantearse muchas cosas. Creo que también va a haber que prestarle atención a ideas como el Ingreso Básico Universal. Es importante pensar proyectos donde la IA ayude a subsidiar o a financiar un ingreso básico universal, dado que mucha gente va a perder su empleo, o habrá desplazamientos de su trabajo. Creo que su impacto en nuestra vida cotidiana personal y laboral será tan grande como lo fue el impacto de internet o lo está siendo en las criptomonedas.