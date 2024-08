Con el hallazgo de la hija del ‘Bill Gates’ inglés, se completó la búsqueda de víctimas

Los rescatistas italianos hallaron el viernes el cuerpo de Hannah, la hija de dieciocho años de Mike Lynch, el apodado “Bill Gates” británico. Así se completó la búsqueda de las víctimas que produjo el naufragio del Bayesian, el yate de lujo de Lynch, cuyo cuerpo sin vida apareció el jueves último.

Este hecho trágico se produjo el lunes por la mañana, a unos setecientos metros del puerto de Porticello, cerca de Palermo (Sicilia, Italia). El paso de un tornado hundió el Bayesian en cuestión de minutos. La velocidad a la que se hundió el barco –de 56 metros de eslora y con un mástil de 75 metros– y el hecho de que las demás embarcaciones a su alrededor no se vieran afectadas plantean dudas que forman parte de la investigación que se hará para descubrir por qué se produjo el naufragio.

Trampa en el mar. Por ahora, quien habló fue Giovanni Costantino, titular de The Italian Sea Group y propietario del astillero Perini Navi, que construyó el Bayesian; él apuntó a un error humano. “Todo lo ocurrido apunta a una larga serie de errores. Los pasajeros no debían estar en los camarotes, el barco no debía estar fondeado”, dijo Costantino al diario italiano Corriere della Sera. “Un barco de Perini (como el Bayesian) resistió al Katrina, un huracán de categoría 5 que devastó Estados Unidos en 2005... ¿Les parece que no puede resistir un tornado de aquí? (...) Es costumbre que cuando el barco está fondeado haya un guardia en cubierta, y si estaba allí, no pudo no haber visto venir la tormenta. Este yate hizo agua mientras los invitados seguían en sus camarotes; basta con un ángulo de 40 grados para que las personas en un camarote se encuentren con la puerta encima: ¿se imagina a un hombre de 60 o 70 años escalando para salir? Cayeron en una trampa, esta pobre gente acabó como ratones”, afirmó Costantino.

Saldo humano. A bordo del yate había veintidós personas, doce pasajeros y diez miembros; catorce sobrevivieron. Entre las otras víctimas, además de Mike y Hannah Lynch, figuran Jonathan Bloomer –presidente de Morgan Stanley International–, su esposa Judy; Chris Morvillo, abogado que defendió a Mike Lynch en su juicio en Estados Unidos, y su esposa Neda; Clifford Chance, también abogado, y el cocinero del yate Recaldo Thomas.

Viaje. Este viaje por la costa de Sicilia era algo más que un pasatiempo hedonista de Mike Taylor durante el ferragosto italiano. El empresario británico celebraba con amigos, colaboradores y abogados su absolución en junio último, en un juicio que en Estados Unidos le inició HP (Hewlett Packard) que pudo haberle costado varios años de cárcel. Lynch, de 59 años, fue absuelto de quince cargos de fraude a los que se había enfrentado en el mencionado juicio.

Después de crear algunas empresas tecnológicas emergentes, incluida una que se especializaba en software de reconocimiento automático de matrículas, huellas dactilares y faciales para la policía, en 1996, Mike Lynch lanzó Autonomy. Y tuvo un veloz éxito comercial: la empresa salió a la Bolsa en Bruselas en 1998, y con el auge de las puntocom pasó cotizar en la Bolsa de Londres. Por su éxito empresarial, se convirió en asesor científico del entonces primer ministro inglés, David Cameron, también director no ejecutivo de la BBC, y recibió la Orden del Imperio Británico en 2006.

Juicios. Es en 2011 cuando vende Autonomy a Hewlett Packard por once mil cien millones de dólares. Es esta compañía norteamericana la que declara haber descubierto “graves irregularidades contables” en la empresa del Reino Unido. Mientras Lynch se defendía de esta acusación, en 2018, un exdirector financiero de Autonomy, Sushovan Hussain, fue condenado a cinco años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de fraude en relación con el acuerdo con HP.

En 2022, Lynch perdió un caso de fraude civil presentado por HP en el Reino Unido: se dijo que él ejercía control sobre Hussain y que era poco creíble que no estuviera al tanto de las prácticas fraudulentas que supuestamente habían tenido lugar en su empresa. Lynch dijo que apelaría esta sentencia, sobre todo habiendo conseguido la absolución en el mencionado juicio en Estados Unidos.