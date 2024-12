Desde su perfume favorito hasta su otra pasión deportiva, Franco Colapinto se confesó con total sinceridad

Luego de su última carrera en Abu Dhabi, Franco Colapinto culminó un año soñado desde lo profesional. Su irrupción en la Fórmula 1 no solo consolidó su carrera, sino que también le sumó cada vez más adeptos que siguen de cerca su desempeño. A pesar de que aún no se tiene certeza sobre su continuidad en el 2025, el argentino brindó una entrevista al medio GQ de España, donde habló en profundidad sobre su actividad profesional, su visión del circuito, su relación con Aníbal, su padre, y las costumbres argentinas que lo acompañan a donde vaya.

La entrevista, que generó gran repercusión en España y Argentina, dejó al descubierto el perfil de un piloto auténtico y apasionado por el automovilismo. Dentro de dicho reportaje Colapinto mencionó: “Esta es la razón por la que no me duele la cara los fines de semana: este es el casco que uso durante la temporada, desde que entré a Fórmula 1. Es lo que nos cuida a los pilotos, es nuestra parte personal, es lo que podemos elegir y diseñar. En mi caso siempre tuve la bandera argentina, en todo su alrededor, con el sol en la mitad”.

Sobre su pasión desde niño, relató: “Ir al límite en un circuito fue siempre algo que me apasionó de muy chiquito. Desde los 4 años que tuve un cuatriciclo, andaba por el barrio. Es algo que nació conmigo. Mi viejo siempre fue un fanático del automovilismo, yo me fui metiendo en los karting primero y después me fui a vivir a Europa de chiquito para meterme en esta locura de la Fórmula 1”.

Franco Colapinto y su conexión "argenta"

Al hablar de su conexión con Argentina, expresó: “Las empanadas son una de mis comidas favoritas. Es algo que me encanta comer en familia y me conecta con la gente que tenes a tu alrededor. Capaz pedís una docena de empanadas y la compartís con la familia o amigos. Mis favoritas son la de jamón y queso, caprese y carne. Después otra comida que me gusta, y es la número uno, es el asado”.

Sobre sus habilidades en la cocina, confesó: “Me gustaría saber cocinar. ¿Si me gusta cocinar? No sé, porque no cocino. Me compré hace poco un libro grande de cocina simple, pero cuando lo abrí todas las cosas llevan más de una hora, entonces cocina simple no es. Yo cocino pollo, arroz con huevo, pero no mucho más que eso”.

Sobre su vida de constante movimiento, contó: “El pasaporte argentino lo uso muchísimo, viajo constantemente. Creo que en un año ya volé 106 veces y lo perdí unas cuantas veces. Así es mi vida, soy despelotado y no pierdo la cabeza porque la tengo pegada. Me sorprendí mucho de mi país cuando empecé a viajar y conocí la Patagonia y el norte. Es un país muy grande y podes encontrar en la Patagonia los glaciares, el frío y después vas a Misiones y están las Cataratas”.

En relación con el fútbol, compartió: “Azul y Oro. Mi equipo, Boca Juniors. La mitad más uno de la Argentina. Tiene mi número atrás (43). Esta camiseta la uso mucho como pijama, en los partidos. Me gusta mucho el fútbol, soy fanático del deporte y especialmente bostero”.

“El mate lo tomamos, constantemente, entre amigos y la familia. Se arma una ronda reuniendo a muchas personas y se va pasando el mate. Primero se pone la yerba, la tiro a un costadito y se empieza a poner el agua caliente. El primero es el mate más fuerte, después se lava la yerba y se pone más suave. Muchos le ponen azúcar, en mi caso siempre amargo. Está prohibido ponerle azúcar. Tomar mate me hace acordar a los momentos que viví en la Argentina”, sostuvo.

Franco Colapinto: los secretos de un 'latin lover'

En cuanto a su estilo personal, afirmó: “Me gusta estar perfumado, me da seguridad. Tengo unas cuantas fragancias diferentes, hago un mix para ir cambiando. El que uso se llama Old Fashion, tiene bastante olor a whisky y es el que uso todos los días. Unos amigos me contaron de la marca, saben que ando por los aeropuertos, en los free shop y ya es como que sos un experto en perfumes. Me enseñaron hace poco que el perfume, por lo general, se pone en el cuello y en la muñeca, con eso estás. Cuando el perfume es bueno, con ponerse poquito está bien”.

Sobre su emblemático número, recordó: “El 43 es un número con el que empecé a correr en karting. Gané un campeonato argentino con ese número y tiene un gran significado. En la Fórmula 1 es un número menos que el de (Lewis) Hamilton, así que estamos cerquita”.

En cuanto a su tiempo libre, reveló: “Últimamente estoy leyendo un poco más. Tengo un par de libros que me atrapan un poco más. De chiquito no me gustaba y ahora me empezó a atrapar. Trato de no mirar series, cuando arranco una no puedo parar de verla, soy como un prisionero”.

