Dos argentinos premiados por crear un trofeo para futbolistas

Victoria Riqué y Carlos Genoud son egresados de diseño industrial de la UBA y fueron premiados por la creación de Abrazo de Gol, un trofeo que terminó en manos de, por ejemplo, futbolista de elite como Kylian Mbappé, Erling Haarlang, y Jude Bellingham. La Fifipro es una entidad que en setenta países atiende cuestiones contractuales y laborales de jugadores de todo el mundo. Y cada año entrega el World 11, premio que los jugadores dan a sus pares. Victoria Riqué y Carlos Genoud –alma mater del estudio argentino de diseño xCruza–fueron elegidos para crear el trofeo que terminaron llamando Abrazo de Gol y por el que recibieron el A’Design Award categoría Platinum, un concurso internacional de diseño que se hace en Italia.

—¿Qué sintieron cuando vieron el premio que diseñaron en manos de estrellas de fútbol internacionales?

—Muchísima sorpresa y la sensación de que desde Argentina podemos diseñar para proyectos internacionales. Muchas veces sentimos como argentinos una “baja autoestima intelectual” y la verdad que cuando salimos a mostrar lo que hacemos es muy bien recibido.

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—¿Hubo algún famoso en particular que a ustedes les gustó verlo con el premio?

—Ver a Haaland, Mbappé nos llena de emoción por el reconocimiento mundial que tienen. Pero también cuando las jugadoras de fútbol femenino lo reciben y se emocionan hasta las lágrimas nos hace sentir felices de estar allí presentes.

—Abrazo de Gol es el concepto dio origen a lo que crearon...

—En Argentina un abrazo de gol es más que un abrazo. Quizá discutimos durante todo un partido pero si hay un gol, todos nos abrazamos y nos olvidamos de todo lo que pasó, nos volvemos a sentir todos uno. Hay miles de abrazos que recordamos, los históricos, de Diego con Caniggia, el de mis hijos cuando fuimos campeones en el mundo, e incluso abrazos en un bar con desconocidos por un gol de Argentina. Pensamos en ese concepto porque justamente sintetiza los valores Fifpro del premio World 11: no premia lo competitivo sino el juego colectivo.

—¿Los músicos dicen que cuando pegan un hit y lo escuchan cantado por la gente sienten mucha emoción? A los diseñadores les pasa que cuando entran a un local donde venden artículos creados por ellos quieren decir: “Eso lo hicimos en mi estudio”?

—Todos tenemos relaciones muy particulares con los objetos. Por ejemplo, nos encontramos que cuando alguns personas se enteran que diseñamos el producto que ellos tienen, nos cuentan anécdotas, nos sugieren mejoras... También nos encanta ver productos diseñados que usan en MasterChef, o vivimos viendo reviews de usuarios o influencers así comprendemos que aspectos mejorar o cuales son los que más destacan.

—¿La inteligencia artificial ya es competencia para los diseñadores?

—Hace unos días leí una entrevista a Demis Hassabis, CEO de Google Deep Mind ante la consulta de cuáles serán las disciplinas que perdurarán, y dijo que en los próximos cinco años, aquellos con “gusto, sensibilidad de diseño, pensamiento original” y la capacidad “de sintetizar diferentes temas juntos” “estarán en una posición increíble”. Creemos que el entrecruzamiento de información, y la capacidad de observación y reinterpretación del entorno, es una fortaleza en éste contexto.

—¿Qué desafíos les genera como creativos?

—El desafío es no perder el proceso, ni el pensamiento lateral, ni la emocionalidad o la observación del entorno. Y sobre todo no estandarizarse. Es por eso que creemos que el diseño será estratégico en los próximos años.