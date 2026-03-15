El CEO de TikTok lidera la lista de los nuevos 539 millonarios chinos

La fortuna colectiva de los multimillonarios chinos alcanzó los 2,2 trillones de dólares en 2026, una cifra –de 18 ceros– que marcó el regreso de la élite económica de China tras años de volatilidad. También refleja un crecimiento sostenido en la valoración de activos y el optimismo del mercado. Según informó Forbes en su último reporte anual, el ranking de China continental cuenta ahora con 539 miembros. Esta recuperación consolidó el dominio de figuras tecnológicas y de sectores estratégicos en el panorama global.

Zhang Yiming, el fundador de ByteDance y creador de TikTok, encabezó la lista de los diez chinos más ricos de 2026 con una fortuna de 69,3 mil millones. Esta posición subrayó la vigencia de su imperio digital frente a los desafíos regulatorios internacionales. lo que reflejó un crecimiento sostenido en la valoración de activos y el optimismo del mercado. Su liderazgo en el ranking Forbes 2026 simbolizó un cambio de guardia definitivo en la aristocracia del dinero en China, y demuestra que logró sortear las presiones políticas y económicas para posicionarse en la cima de la pirámide financiera. Según Forbes, este grupo de empresarios demostró una capacidad de adaptación inusual en un entorno global que se presentó hostil para las inversiones tradicionales.

Liderazgo. La mencionada publicación estadounidense destacó la robustez de las carteras de estos magnates chinos señalando que “hay 539 miembros de China continental ahora en la lista Forbes Billionaires”. Este número representó un avance significativo respecto a años anteriores, cuando la incertidumbre regulatoria afectó el patrimonio de las grandes fortunas. La diversificación hacia sectores de energía renovable y semiconductores también jugó un papel crucial en este repunte. Además, Forbes subrayó que, más allá de los nombres conocidos, el ecosistema de millonarios chinos se expandió con rapidez. Esta nueva generación de ricos aprovechó el repunte de la demanda interna y la consolidación de China como un centro neurálgico de innovación. Y al frente de estos 539 multimillonarios está el mencionado Zhang Yiming.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Chinos en alza. Este fenómeno de acumulación de riqueza en 2026 sugirió una estabilidad renovada en el sector privado chino. Los inversores observaron con atención cómo estos líderes gestionaron sus activos para volver a los niveles de gloria previos a la pandemia y a las crisis inmobiliarias.

La resiliencia del modelo de negocios asiático se reflejó en cada dólar sumado al patrimonio de los 539 integrantes de la lista. Finalmente, el reporte de Forbes permitió vislumbrar que el poderío financiero de China continental no fue algo pasajero, y es una clara señal a los mercados internacionales sobre el vigor de la segunda economía del mundo. La influencia de este grupo en 2026 redefinió las reglas del éxito en el capitalismo moderno.