El director argentino Federico Luis ganó la Palma de Oro de Cannes por ‘Para los contrincantes’

“Por unanimidad, otorgamos la Palma de Oro a una película que muestra (...) el alma de un niño frente a su primera lección de vida. Una película que nos recuerda que crecer también significa aprender a perder, pero seguir avanzando”, declaró la directora española Carla Simón, presidenta del jurado, al entregar el premio a Federico Luis por su cortometraje Para los contrincantes.

Este director argentino tiene 35 años y es graduado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y ya había competido –perdido y ganado– en Cannes. En 2019, en esta misma categoría lo hizo con su corto La siesta; y en 2024, su largometraje debut Simón de la montaña, mereció el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.

Cine argentino.“Es realmente maravilloso estar aquí en Cannes y también es un poco agridulce sabiendo que, en este momento, están ocurriendo muchas cosas extremadamente crueles en el mundo”, dijo Federico Luis con su premio en mano y ante el público del festival. “Espero que este premio me permita a mí, pero también a muchos otros colegas y artistas, volver a trabajar en Argentina, donde hay una política de destrucción de las artes. Mientras tanto, me siento muy cómodo filmando en otros países latinoamericanos, donde soy bienvenido. (...) Soy un director argentino, pero como está muy difícil filmar en mi país por los constantes ataques y el desfinanciamiento del gobierno a la cultura pude rodar en México con aportes míos, pero también de ese país, de Chile y de Francia”.

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Boxeo infantil. En Para los contrincantes, Federico Luis narra la historia de, un niño que vive en el barrio conflictivo de Tepito (México), y que persigue el gran sueño mexicano: convertirse en campeón de boxeo. “Lo que me llevó a hacer este cortometraje no fue el deseo de ‘retratar la realidad’ o una ‘totalidad’, sino simplemente capturar la visión estrecha y subjetiva de Damián (el protagonista)sobre ese mundo. Fue una forma de explorar esa perspectiva, de intentar comprenderla, de jugar a recrearla”, explicó Federico Luis durante su estancia en el Festival de Cannes. “Me entusiasmaba la idea de entrar en ese estado de euforia y agotamiento tan característico de la infancia: un estado en el que el resto del mundo se detiene y nada parece existir excepto lo que uno siente. Por eso no me interesaban tanto los adultos en sí, sino solo como presencias fantasmales que se ciernen sobre el punto de vista del niño. Para los contrincantes se sitúa en algún punto entre el documental y la ficción”.

Federico Luis trabaja en lo que será su segundo largometraje, El entrenador de perros, y por eso fue uno de los cineastas elegidos para el programa The Residence of Cannes.