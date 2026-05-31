El jugador mundialista que pasó de 4.000 seguidores a 3 millones gracias a un influencer argentino

El defensor de la selección de Nueva Zelanda, Tim Payne, se transformó en una verdadera celebridad de las redes sociales en cuestión de pocas horas. Este estallido de popularidad no se debió a un logro estrictamente deportivo, sino a una campaña viral impulsada en internet por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, popularmente conocido en las plataformas digitales como "Scarso".

La iniciativa nació con un propósito muy particular de cara a la Copa del Mundo 2026. El influencer argentino se propuso la meta de convertir en tendencia absoluta al jugador que fuera considerado el menos conocido de todo el torneo ecuménico. Con este objetivo en mente, Scarsini se dedicó a revisar minuciosamente las listas de las selecciones nacionales clasificadas hasta que finalmente eligió al lateral derecho que se desempeña en el club Wellington Phoenix.

Una explosión sin precedentes en el ecosistema digital

El impacto de la propuesta superó cualquier tipo de expectativa inicial en el entorno digital y marcó un hito absoluto. Aunque en las primeras 24 horas el futbolista neozelandés había logrado multiplicar su visibilidad pasando de tener poco más de 4.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram a superar la barrera de los 835.000 usuarios, el fenómeno no se detuvo ahí.

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La campaña continuó sumando el apoyo masivo de internautas de diversos países, quienes no solo comenzaron a seguir el perfil del defensor, sino que también llenaron sus publicaciones de comentarios y compartieron ráfagas de mensajes de aliento para su debut mundialista. Gracias a esta constancia del público, la cuenta oficial de Payne experimentó una aceleración asombrosa en su comunidad, alcanzando la impresionante cifra de 3,3 millones de seguidores. El fenómeno escaló a tal punto que reconocidas figuras del ambiente de las redes como TheGrefg, Juanpa Zurita y Grego Rossello dejaron sus mensajes de apoyo, acompañados por la cobertura de múltiples medios deportivos de Argentina.

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El emotivo agradecimiento de Tim Payne en español

Ante semejante e inesperada revolución digital, el propio futbolista decidió romper el silencio y subió un video a sus redes sociales para comunicarse directamente con su nueva comunidad de fanáticos. En un valioso gesto que enloqueció aún más a los usuarios, el defensor neozelandés se animó a hablar en español para disculparse por su pronunciación y aclarar que se encuentra practicando el idioma para interactuar mejor con el público.

En su mensaje, el jugador le dedicó una mención muy especial a Valen Scarsini, expresando que las últimas 48 horas resultaron ser una verdadera locura. Asimismo, Payne manifestó sentirse profundamente agradecido por tener la oportunidad de representar a su país en la próxima Copa del Mundo, valoró enormemente las muestras de afecto que le llegan de todos los rincones del planeta y cerró su grabación reiterando su gratitud hacia la enorme masa de seguidores que lo acompaña en este camino.

Repercusión internacional y alteraciones en Wikipedia

La locura por el lateral derecho neozelandés no se limitó únicamente a las plataformas de interacción social y también se trasladó a otros sitios. Los usuarios de internet ingresaron de forma masiva al perfil biográfico del futbolista en la enciclopedia virtual Wikipedia para editar su contenido, añadiendo descripciones de tinte humorístico y comparaciones exageradas con grandes leyendas de la historia del fútbol mundial.

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Esta enorme repercusión captó la atención de la prensa internacional, que comenzó a replicar la historia destacando el vertiginoso ascenso del jugador en el ecosistema digital. Mientras el seleccionado de Nueva Zelanda ultima los detalles de su preparación para competir dentro del Grupo G del Mundial 2026, Tim Payne ya logró adjudicarse un triunfo atípico al consolidarse como uno de los nombres más mencionados y buscados en internet antes del pitazo inicial del campeonato.

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