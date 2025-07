El príncipe Andrés respira aliviado: el FBI descartó que el pedófilo Epstein tuviera una "lista de clientes"

El príncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III, respira aliviado después de que el FBI pusiera fin a su investigación sobre sus vínculos con el financista Jeffrey Epstein al negar que el hombre, que se suicidó en prisión en 2019, tuviera una "lista de clientes".

Durante los últimos años, se pensó que el príncipe, de 65 años, enfrentaría una investigación por parte de la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos porque su nuevo jefe prometió "hacer todo" para descubrir a las personas relacionadas con el delincuente sexual Epstein.

Pero ahora, un nuevo memorándum del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado este lunes por los sitios Axios y ABC News, indicó que no habrá más imputaciones contra nadie. Según el documento, Epstein no fue asesinado, no chantajeó a figuras prominentes y ni tenía una "lista de clientes".

El gobierno llevó a cabo una "revisión exhaustiva" de las pruebas del caso Epstein, quien se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York, dijeron las agencias en un memorando conjunto. La investigación descartó así teorías conspirativas sobre su muerte en la cárcel semanas después de ser acusado de tráfico sexual de menores.

El caso de Epstein estuvo envuelto de hipótesis sobre sus posibles vínculos con prominentes figuras públicas. La lista de contactos, que circuló previamente en varias formas, mostraba información de docenas de miembros de la élite de Hollywood, política y de la moda y supuestamente fue compilada por Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell.

El informe publicado este lunes dijo que hay pruebas de que Epstein "perjudicó a más de 1.000 víctimas", pero ninguna implica a "terceros", descartando de este modo la hipótesis sobre la existencia de una "lista de clientes" y que el exgestor de fondos de inversión "chantajeara a personas prominentes".

Entre las personas que han sido relacionadas con Epstein estaba el príncipe británico Andrés, que en febrero de 2022 llegó a un acuerdo para cerrar una demanda civil presentada en Estados Unidos por Virginia Giuffre, quien afirmaba la había agredido sexualmente cuando ella tenía 17 años. Giuffre, que acusó a Epstein de utilizarla como esclava sexual, se suicidó en su casa de Australia en abril.

Había acusado a Epstein de usarla como esclava sexual y al príncipe Andrés de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años. El magnate se quitó la vida en 2019 en una prisión de Nueva York mientras esperaba el inicio de su juicio por crímenes sexuales y el el hijo de la reina Isabel II negó las acusaciones, pero pactó con Giuffre un acuerdo multimillonario para evitar ir a juicio.

El informe también rechazó una de las principales teorías conspirativas sobre Epstein: que no se quitó la vida, sino que lo mataron. "Después de una investigación exhaustiva, los investigadores del FBI concluyeron que Epstein se suicidó en su celda", aseguran los autores del texto. En las imágenes de vídeo de la noche de su muerte no se ve a nadie entrar en su celda hasta que encontraron su cuerpo por la mañana.

Fechas clave en el escándalo de abusos de Jeffrey Epstein

2019: la detención de Epstein

El 6 de julio de 2019, Epstein, un administrador de fondos de cobertura con un séquito de amigos famosos, es arrestado a su regreso a Estados Unidos desde Francia en un jet privado y luego acusado de tráfico sexual de menores. Se enfrentaba a una pena de hasta 45 años de prisión si era declarado culpable.

Los fiscales dicen que Epstein, quien había sido condenado previamente en Florida por pagar a niñas por masajes, explotó sexualmente a docenas de niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años, en sus casas en Manhattan y Palm Beach, Florida, entre 2002 y 2005.

Suicidio de Epstein

El 10 de agosto, Epstein, que se había declarado inocente, se ahorca en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Tenía 66 años. Dos guardias de la prisión están acusados de no vigilarlo adecuadamente. Pero su muerte alimenta las teorías conspirativas de que fue asesinado. Tanto el FBI como el Departamento de Justicia de Estados Unidos abren investigaciones.

Días después de la muerte de Epstein, los fiscales franceses abren una investigación separada sobre la presunta violación y abuso sexual de menores relacionada con el escándalo. Se registra el suntuoso apartamento de Epstein cerca de los Campos Elíseos de París.

El príncipe Andrés, implicado

En noviembre de 2019 el príncipe Andrés de Gran Bretaña, amigo de Epstein, concede una "desastrosa" entrevista a la BBC en la que defiende sus vínculos con el financiero caído en desgracia. Andrew niega las afirmaciones de que tuvo relaciones sexuales con Giuffre, quien alega que fue traficada cuando era adolescente. Tres días después de la entrevista, el segundo hijo de la reina Isabel II se retira de sus deberes reales.

2020: detención de Ghislaine Maxwell

El 2 de julio de 2020, la compañera y exnovia de Epstein, la socialité británica Ghislaine Maxwell, es arrestada en Estados Unidos y acusada de tráfico sexual de menores para él. La hija del ex magnate de los medios de comunicación británico Robert Maxwell se declara inocente y es puesta en detención.

El 17 de diciembre, los fiscales franceses encarcelaron al agente de modelos Jean-Luc Brunel, un antiguo colaborador cercano de Epstein, acusado de violación de menores y acoso sexual.

2021: Contactos vergonzosos

Leon Black, jefe de la firma de inversión Apollo Global Management, renuncia debido a sus vínculos comerciales con Epstein en marzo de 2021. En agosto, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que fue un "gran error" socializar con Epstein. Tres meses después, el banco británico Barclays se separa de su presidente ejecutivo, Jes Staley, debido a sus vínculos históricos con Epstein.

Acusación contra el príncipe Andrés

En agosto, Giuffre presentó una denuncia contra el príncipe Andrés en Nueva York, diciendo que fue obligada a tener relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años y era menor de edad. La policía británica volvió a examinar las acusaciones, pero en octubre dijo que no tomaría más medidas.

El 29 de diciembre, Maxwell es declarada culpable por un tribunal de Nueva York de cinco cargos, incluido el cargo más grave de tráfico sexual de un menor. Su abogado dice que apelará.

2022: La caída del príncipe Andrés

El 12 de enero de 2022, los fiscales estadounidenses se niegan a desestimar una demanda por agresión sexual presentada por Giuffre contra el príncipe Andrés. Al día siguiente es despojado de sus títulos militares.

En febrero, el príncipe resuelve la demanda por una suma no especificada, según un documento judicial. La prensa británica estima la suma en más de 12 millones de libras (14,6 millones de dólares).

Como parte del acuerdo, la realeza británica hará una "donación sustancial" a una organización benéfica establecida por Giuffre que apoya a las víctimas de tráfico sexual. En marzo, la demanda de Nueva York se retira.

El 28 de junio de 2022, Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión.

2025: Suicidio de la denunciante del príncipe Andrés

Giuffre se quitó la vida en su casa de Australia, según informó su familia en un comunicado, semanas después de ser hospitalizada tras un accidente de tránsito.

