Florencia Macri no se mete en la polémica entre sus hermanos

Mientras en Argentina el libro Hermano genera polémicas por las declaraciones de Mariano Macri contra Mauricio, en Miami la hermana de ambos se mantiene alejada de las disputas familiares. Y es que Florencia, la hija menor de Franco, se radicó en esa ciudad para comenzar su propia marca de indumentaria y no parece prestarle mucha atención a lo que ocurre en Buenos Aires.

“Después de la muerte del viejo, Flor se fue a vivir a Miami. Hacía rato que quería y no se animaba porque el papá no estaba bien, tenía miedo de irse y que se muriese”, cuenta Mariano en el libro escrito por Santiago O'Donnell. Y agrega con respecto al fallecimiento de Franco: “La muerte de papá la liberó por completo para tomar esa decisión”.

Fue así que la menor de los hermanos se instaló en Estados Unidos. Allí, junto a dos amigas, fundó la marca Come On que actualmente ya cuenta con una colección que se venden a través de la página oficial. Desde la compra de las telas hasta el armado de las prendas pasa por el ojo de Florencia. Ella está detrás de todo y la empresa de indumentaria es donde pone su principal foco de atención.

Por ese motivo no sorprendió que se mantuviese al margen del libro que tanto revuelo provoca en Argentina. Incluso parte de la decisión de irse a vivir a Miami se fundamentó en el deseo de alejarse de las disputas familiares. “Para mí fue muy difícil entablar una relación con Flor, porque la podías llamar cuatro veces y no te respondía”, explica Mariano en el libro. Además, asegura que ella nunca quiso saber nada con la empresa. “A partir del enfrentamiento con sus hijos, el viejo se puso violento, amargado y agresivo. A mis hermanas no les daba cabida en los temas del negocio”, continúa Mariano.

Solo Florencia puede explicar la decisión de irse a Miami pero será difícil que alguna vez lo cuente de forma pública. Ya sea por la relación que tuvo con Franco, por las peleas de sus hermanos o por otra razón, ella armó las valijas y en Estados Unidos encontró tranquilidad. Quienes la conocen aseguran que se encuentra bien, que está motivada y ordenada. En las redes sociales suele mostrar su trabajo tanto con las prendas como con la fotografía, su otra pasión. También hay fotos de ella comiendo en restaurantes y videos escuchando música en sus lugares preferidos de la ciudad. La hermana menor de los Macri tomó distancia y el libro de Mariano no parece modificar esa situación.