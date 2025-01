Gustavo Jerez lanzó 'Temporal', su primer disco, y tuvo al productor de Wos en una canción

"Me encanta la idea de un disco conceptual lleno de metáforas, letras y melodías que relatan y le dan forma a una idea", dice Gustavo Jerez, en diálogo con PERFIL. El músico, nacido y radicado en Villa La Angostura, presentó su segundo disco, Temporal, una reflexión sobre la fugacidad. Jerez logra apropiarse de ese lugar común que es el paso del tiempo y proponer una nueva resolución. Esto es, una perspectiva que invita a la observación antes que a la angustia existencial. Así, el arco presentado es intrigante, más parecido a un viaje, a una invitación a entender el ámbito propio como un tesoro intrincado. El desafío del autor y luego del oyente es aprender a descifrar la naturaleza de ese tesoro.

—¿Cómo empezó tu vínculo con la música?

—De muy chico me apasioné por la batería. Todavía recuerdo la emoción y el fanatismo por la canción Sunday Blody Sunday, de U2. Esa introducción percusiva me fascinó.

—Entonces empezaste a tocar la batería.

—Sí, pero no duró mucho. Diría que mi familia interrumpió ese camino cuando me regaló otro instrumento que pasó a enamorarme: el acordeón. Durante muchos años toqué otros géneros que ese rock/pop que me había encandilado de pibe. Recién cuando necesitaron venderlo pude negociar algo que me convino bastante: un piano Casio.

—¿A qué edad fueron estas transiciones?

—Entre los 10 y los 14 años. A los 15 empecé con la guitarra. Eso sumado a que cantaba, todo decantó en que a los 16 años empecé a componer.

—¿Qué es lo que más disfrutás del oficio de músico?

—Componer. Acaba de salir Temporal y ya estoy pensando en el disco que sigue.

—¿En esta búsqueda te encontraste con algún desafío que destaques?

—Uno muy satisfactorio: resolver cómo vestir las canciones. Es una actividad que me desveló. En este caso fue una etapa posterior a armar las melodías y las letras.

En tiempos de plataformas digitales y redes sociales, en los que la música circula y abunda, hay una frontera real que divide las aguas de la distribución artística: las grandes metrópolis y el resto del país.Gustavo Jerez es una de las tantas expresiones artísticas que se dan por fuera de los grandes centros urbanos, y en su música, su lírica y en el resultado final de su obra hay algo refrescante. El diálogo sonoro que él propone es entre la sofisticación técnica que se dispone con una instrumentación reflexionada y el entorno, en el que la naturaleza es protagonista.

Temporal es un disco que va de la tormenta a la luz, de los vértigos y sombras de la vida a poder contemplar con paz y agrado los días, describe Gustavo Jerez que en Renace, una de las canciones más ilustrativas de la totalidad del disco se dio el lujo de trabajar con Evlay, productor de Wos, entre otros artistas. Pero si de protagonistas de la música contemporánea se trata, el hecho de que Andrés Mayo haya masterizado Temporal es también un nombre a destacar. La lista de artistas con los que trabajó el ingeniero de sonido empieza con Luis Alberto Spinetta, Charly García, Gustavo Cerati y Pedro Aznar. El listado sigue y ahora, emergiendo, podrá leerse el nombre de este talentoso neuquino, que dice que su intención era construir un “cuadro completo”.

