Isabel Preysler es el infierno más temido de la familia Vargas Llosa

Dos autobiografías pujan por el primer puesto en ventas en España, la del exrey Juan Carlos I que se lanzó el pasado 3 de diciembre; y la de Isabel Preysler, que desde su aparición el 22 de octubre, es uno de los libros más vendidos, y le dio a ella un status mediático renovado, porque ahora sí habla de intimidades que siempre eligió no revelar. De todas ellas, dentro y fuera de España, las que mejores clickbaits generan son las relacionadas con Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura fallecido el 13 de abril 2025, que fue su pareja de 2014 a 2022.

El desenlace de esa relación tuvo momentos escandalosos que, en un punto, reaparecen con las revelaciones que Isabel Preysler hizo en su autobiografía y en los reportajes promocionales, y que provocan que los medios busquen a la familia de Vargas Llosa para que también le respondan.

Ante las críticas por haber publicado en sus Memorias las cartas de amor que le envió el mencionado escritor peruano durante la relación de ocho años, Preysler respondió que: “las publiqué para demostrar que cuando vivió aquí en la casa (en Madrid) fue muy feliz (...) Esas cartas reflejan que era muy feliz conmigo y he querido desmentir lo que decía su entorno”. Además, quiso dejar bien claro que no es cierto que Vargas Llosa aportó ochenta mil euros para los gastos de su casa: “Mario aportaba lo que él consideraba que tenía que aportar, nada más. Nunca ha llegado a esa cifra. Él aportaba una parte, no toda”.

Vete de mí. Otra vez, hace unos días, reconfirmó que su noviazgo con el escritor se rompió por los celos de Vargas Llosa. “Sí, fue por eso, dije la verdad. Mario ha sido no simplemente celoso, ha sido muy celoso. A él le daba celos cualquier cosa, como por ejemplo, que bailase en una fiesta o si bailaba dos canciones seguidas, o si me piropeaban no le gustaba mucho. Las cosas típicas que le molestan a cualquier hombre celoso”, dijo Preysler estos días en una entrevista televisiva. “Yo creo que el hombre es celoso por una falta de seguridad y te puedo decir que por muy buena que sea una relación, los celos dañan”, aclaró.

“Yo no soy celosa, porque si no, no podría haber estado con Julio (Iglesias) quien hoy es mejor ex que mejor marido”, cerró con una sonrisa discreta.