El patrimonio neto de Jensen Huang alcanzó una cifra récord de mayo, lo que posicionó al líder de Nvidia entre los cinco hombres más ricos del planeta. La demanda de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para el desarrollo de modelos de lenguaje y centros de datos elevó la valoración de la empresa a niveles históricos.

El último reporte de Forbes Real-Time Billionaires confirmó que la fortuna personal de Huang creció un 22% en el primer cuatrimestre del año. El impulso principal llegó tras la presentación de los balances trimestrales de las firmas tecnológicas en el Nasdaq, donde la fabricante de silicio reportó ingresos que superaron las expectativas del mercado financiero de Nueva York.

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La riqueza acumulada por el empresario tecnológico se fundamentó en la infraestructura del silicio, un sector que atrajo el flujo de capitales que anteriormente se dirigía a Alphabet o Amazon.

Mientras los herederos de Walmart, los hermanos Jim Walton, Rob Walton y Alice Walton, mantuvieron sus activos estables con crecimientos marginales del 1,5%, el capital de la firma de Santa Clara se multiplicó por la escasez global de procesadores avanzados.

¿Cómo impactó la IA en la fortuna de Jensen Huang?

La cotización de las acciones de Nvidia subió de forma sostenida desde finales de 2025, lo que impactó directamente en el patrimonio del director ejecutivo, quien conserva el 3,5% de la propiedad de la firma.

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Los pedidos de hardware por parte de gobiernos y grandes corporaciones para construir infraestructuras soberanas de datos aceleraron la acumulación de riqueza en el sector tecnológico.

El ranking Forbes de mayo reflejó una transferencia de valor desde el software hacia el hardware, donde los componentes físicos son el activo más codiciado. La competencia directa con Jeff Bezos y Elon Musk se volvió numérica, ya que la brecha patrimonial entre el fabricante de chips y los dueños de plataformas digitales se redujo a su mínima expresión histórica.

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La compañía dirigida por el magnate taiwanés-estadounidense se transformó en la columna vertebral del sector financiero tras desplazar a petroleras y bancos en volumen de operaciones diarias.

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La integración de los sistemas de Nvidia en sectores como la medicina genética y la conducción autónoma blindó la posición de su creador frente a la volatilidad del mercado minorista.

Los perfiles ligados a la energía y el retail perdieron protagonismo frente a los proveedores de capacidad de cómputo. El éxito operativo permitió que la empresa ejecute un programa de recompra de acciones, lo que incrementó el valor de cada participación individual en la mesa de directorio.

A diferencia de otros gigantes tecnológicos que enfrentaron regulaciones antimonopolio, la firma logró diversificar su cadena de suministros en el sudeste asiático, asegurando la entrega de pedidos hasta 2027. Este factor de previsibilidad financiera resultó determinante para que la fortuna de Huang escalara de manera agresiva durante las primeras semanas de mayo.