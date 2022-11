En Argentina, el director que, por error, le dijo "no" a Mel Gibson

Por error, este director le dijo “no” a Mel Gibson. “La única película que rechacé y que lamento mucho es Corazón Valiente”, confesó John McTiernan en la charla magistral que dio en el reciente Festival de Cine de Mar del Plata. “Es que Corazón Valiente me llegó por su agente, una persona que me caía muy mal. Y Mel Gibson realmente quería que yo la dirigiera. Me arrepiento bastante.”

Mel Gibson en "Corazón Valiente", la película que John Tiernan se perdió de dirigir.

El error por el “no” a Mel Gibson pareció quedar subsanado porque, contó McTiernan, “años después él (Mel Gibson) me pidió que trabajara en Apocalypto (N. de la T: dirigida por Gibson en 2007); él trabajaba con un colaborador mío y me pidió que mirara su película. Y habiéndola visto una sola vez, le escribí cada secuencia de memoria, con cada movimiento de plano. (Mel Gibson) quedó muy impresionado con este truco que uso cada tanto para impresionar a la gente.”

"Casi me despiden de Duro de Matar", dijo John McTiernan.

El “truco” al que se refiere John McTiernan lo explicó también en la charla magistral que dio en el reciente Festival de Cine de Mar del Plata. “Un maestro me enseñó a aprenderme de memoria las películas. Por ejemplo, La naranja mecánica (N. de la R.: de Stanley Kubrick) tiene 620 planos. La vi muchísimas veces y me la terminé aprendiendo plano por plano. Escribía cada escena y me preguntaba qué hacía la cámara en cada plano, en cada escena. Lo mismo hice con otra de (Federico) Fellini, tenía 1670 planos…Todo terminaba en grandes pilas de papel. Y me fui acostumbrando a esta metodología de trabajo.” John McTiernan dirigió a Bruce Willis en Duro de Matar; a Arnold Schwarzenegger en Depredador y en El último gran héroe; a Sean Connery en La caza del Octubre Rojo, y por error le dijo no a Mel Gibson y se perdió de dirigir Corazón Valiente. En su filmografía también está El caso Thomas Crown y Duro de matar 3: la venganza, entre otros.

Para John McTiernan, François Truffaut y la antropología le hicieron entender qué es el cine.

En el reciente Festival de Cine de Mar del Plata, John McTiernan ofreció una charla magistral –llamada Charlas con Maestros– de casi hora y media. “Dicen que para volverse habilidoso en una materia hacen falta diez mil horas”, explicó el cineaste. “Ese tiempo yo lo cubrí entre mis dos años y medio y mis seis años: en esos años, mi mamá me llevaba a ver películas clásicas porque estaba aburrida.” En la charla dejó en claro la importancia que para él, tuvieron François Truffaut y la antropología en su decisión de hacer cine. “Yo leía libros de cine pero nadie me sabía explicar qué es una película. Porque, en el fondo, nadie te lo puede enseñar, y la gente que lo intenta, suele confundir las cosas. Con esto, no me refiero a lo que pasa en una película, sino a qué es una película”, relató John McTiernan.

John McTiernan dirigió "Depredador", y "Duro de Matar" (la uno y la tres).

“Y un día fui a ver La noche americana, de Truffaut. Parecía una película simple, pero Truffaut era un genio que cometía pocos errores. La vi muchas veces durante dos días seguidos y hubo un momento en que pude ir más allá del argumento; llegué a la esencia. Y también a una conclusión: una película es una serie de imágenes en un orden específico con el que se llega a un sentido”. Para John McTiernan, además de la epifanía que descubrió al ver varias veces La noche americana, de François Truffaut, estuvo también la antropología. “El cine y la antropología son lo mismo: consiste en mirar personas y entender qué está pasando”.

EI / MCP