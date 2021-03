Jorge Lanata vuelve a trabajar con el foco puesto en su salud

Durante los primeros días de marzo, Jorge Lanata sumó una nueva internación. Esta vez, el periodista debió someterse a una intervención programada en la Fundación Favaloro y como no hubo mayores complicaciones desde el martes se encuentra en su casa recuperándose. El proceso fue bueno y a partir de mañana comenzará a trabajar nuevamente tomando todos los cuidados necesarios para proteger su salud.

En principio a Lanata le trataron una leve arritmia cardíaca y luego le realizaron una angiografía del miembro inferior izquierdo por una patología arterial periférica. “La evolución clínica inmediata, posterior a ambos procedimientos, es satisfactoria”, indicaron los médicos que atienden al conductor y luego decidieron enviarlo a su casa ya que no era necesario sostener una internación hospitalaria.

Una vez en su hogar, Lanata continuó realizando los procedimientos que le indicaron los profesionales y su estado de salud mejoró con los días. “Se encuentra muy bien. Está estable, de buen humor y con ganas de volver a la radio. Por suerte la evolución fue la esperada”, explicaron desde su entorno a PERFIL. En un momento también se especuló con la posibilidad de un contagio de coronavirus, pero eso fue desmentido en reiteradas ocasiones.

Mientras tanto, su programa Lanata sin filtro, que se emite por radio Mitre, quedó a cargo de Gonzalo Sánchez y el resto de sus compañeros (Martín Tetaz, Marina Calabro, Rolando Barbano y los columnistas que van rotando según los días). Todos ellos estuvieron en permanente contacto con el conductor, quien los estuvo escuchando desde su casa. Si bien sabían que tardaría algunos días en volver también estaban al tanto de que no pasaría mucho tiempo porque la recuperación iba a ser rápida.

Mantiene la dinámica. Desde mañana, Jorge Lanata retomará su ciclo radial y volverá a conducir desde su casa. Incluso antes de la pandemia, el periodista instaló un pequeño estudio en una de las habitaciones del edificio y gracias a un equipo especial puede transmitir desde allí sin inconvenientes. Lo suele acompañar una productora para organizar el aire y los temas que se van a desarrollar y de esa manera puede llevar a cabo su labor sin que se note que no está en la radio físicamente.

Esa dinámica no cambiará en el futuro cercano ya que el principal objetivo es que la salud de Lanata continúe como hasta la actualidad. Como los contagios de covid no descienden en la Argentina, lo mejor es que sus salidas a la calle sean pocas. “Está con pocas personas y se armó como una especie de burbuja porque al ser un paciente de riesgo con varios antecedentes de enfermedades no es aconsejable que ande yendo y viniendo”, señalaron a este medio.

Y esto no solo aplica para la radio, sino también para la televisión. Según pudo saber PERFIL, las columnas que suele hacer para TN y Telenoche también las llevará a cabo desde su casa salvo alguna excepción causada por un tema de suma relevancia que justifique su presencia. Al único programa que sí iría presencialmente de forma regular es Periodismo Para Todos. Sin embargo, este medio consultó con distintas personas que trabajan en ese ciclo y por el momento no hay claridad sobre una fecha para regresar al aire o sobre cómo será la participación del periodista durante 2021.

En cuanto a radio Mitre, hay mucha expectativa por la reincorporación del conductor ya que su programa es uno de los que mejor rating tienen. Por ese motivo, se realizaron artísticas especiales para anunciarles a los oyentes que desde mañana ya podrán volver a escucharlo en vivo. Además, sus compañeros en el ciclo avisaron el viernes de su regreso y desde el sitio web también se dio a conocer la noticia.

Amor y compañía. Durante los días que duró su internación y la posterior recuperación en su casa, Lanata estuvo acompañado y apoyado por su círculo íntimo. Entre ellos está la abogada Elba Marcovecchio, con quien inició un noviazgo hace ya varios meses, aunque recién lo hicieron público en noviembre. Los rumores de convivencia y un posible casamiento no tardaron en llegar pero por el momento la pareja no tomó decisiones sobre estos asuntos. “Están muy bien juntos”, fue lo único que indicó un allegado al periodista a PERFIL.

Lo que sí hubo entre Lanata y Marcovecchio fue un viaje a Uruguay para disfrutar de unas breves vacaciones en el país vecino. Esos días sirvieron para que la pareja se estableciera y la unión entre ambos se fortaleciera. Ambos son muy compañeros entre sí, suelen hablar de sus trabajos, la actualidad y otras cuestiones relacionadas con el país. Elba, quien ejerce en el estudio de Fernando Burlando y tiene dos hijos, es hincha fanática de Estudiantes de La Plata así que el fútbol es otro de los temas que suele surgir en las conversaciones.

Ninguno de los dos hasta el momento habló sobre un compromiso mayor y prefieren disfrutar del presente que les toca vivir.