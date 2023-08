Juliana Gattas lanza un disco como solista

El grupo Miranda!, que marcó un antes y un después en la música contemporánea argentina, gozó de varias etapas de esplendor. Pero este año fue especial: Hotel Miranda implicó una revisión de su obra con colaboraciones con Lali Espósito, Ca7riel, Chano, Andrés Calamaro, FMK, y María Becerra, entre otros. Y en el medio de esta etapa de exploración del cancionero propio, Juliana Gattas –una de las caras de ese binomio que forma con Ale Sergi–, se lanzó como solista. El primer corte, Maquillada en la cama, incluye video dirigido por Josefina Alen. Trabajadas junto al músico y productor chileno Alex Anwandter , las canciones se irán desvelando hasta desembocar en el LP. De este presente solista habló Juliana Gattas con PERFIL.

—En este primer video se plantea una estética de diva decadente, en el medio de una etapa exitosa de Miranda!: ¿Cómo es ese contraste?

—Es una estética que un poco me planteo hace muchos años, instintivamente, desde el personaje que me va saliendo y que me voy inventando para cantar, actuar, disfrazarme, en diversas situaciones y escenarios. Viene del jazz y de mi gusto por las películas clásicas. Está influenciada, además, por un tono un poco más oscuro en las composiciones y en las letras. Como siempre en la vida, el contraste es súper interesante, y mantiene el dinamismo de una carrera. Yo también busco el contraste dentro de lo que hago en Miranda!, y ahora le sumo este proyecto en paralelo con el cual agrego un contraste más.

—¿En qué momento de tu carrera te toma este disco?

—En un momento de actividad máxima; creo que nunca trabajé tanto. Hay muchos shows y además acabo de terminar de filmar Los domingos mueren más personas, una película en la cual soy la hermana del protagonista y director, Iair Said. Seguramente salga a fin de año o el próximo.

—Hotel Miranda, etapa solista, cine...

—Siento que luego del paréntesis que se hizo en el mundo, todo volvió con una voracidad tremenda, y estamos un poco en una instancia de cuidarnos para poder hacer lo que tenemos que hacer y disfrutarlo.

—¿Cómo surgió la idea de lanzarte solista?

—La idea fue un poco más de Alex Anwandter, el productor del disco, que es gran amigo mío y uno de los músicos que más admiro. Él me propuso hacer unas canciones en las que hablara de cosas que me pasan y que yo le contaba, y que a él le parecían pintorescas. Y relajadamente lo empezamos a grabar demos. Como no vivimos en la misma ciudad, llevó sus años; y estuvo la pandemia. Finalmente se concretó y estoy muy feliz.

—¿Cómo es trabajar con Alex Anwandter?

—Un placer total. Es un músico y productor brillante, tiene claras sus influencias y sus ideas de la música, lo sentí proyectando mi carrera. Él pensó detalles y cuestiones estéticas. De hecho, el primer video lo pensamos juntos.

—¿Qué te dijo Ale Sergi cuando le mostraste las canciones?

—Le mostré dos canciones, no el disco entero. Pero como estábamos trabajando con Miranda! en el estudio, no fue algo muy ceremonioso. Se las mostré, las escuchó con oído curioso, de productor, y me dijo que le gustaron.

—¿Cómo empezó todo tu amor por la música?

—No lo sé. Creo que escuchando la radio en los viajes en auto. Siento muy cálido el recuerdo de las canciones clásicas y buenas que sonaban en la radio. Además, no había tanta música como ahora. Entonces, que de repente suene una canción que te gusta, era una maravilla, un éxtasis, un disfrute y una sensación de amor. Yo también soy de la generación en la que eran importantes los videos. Y entonces escuchaba canciones lindas y me imaginaba a mí misma protagonizando los vídeos. Cuando en una película, en una escena, ponen una canción que se combina con la imagen me resulta transformador. Diría que mi amor por la música, el cine y las artes visuales combinadas es bastante parejo.

—¿Qué podés adelantar del disco? ¿Algún concepto que vengas pensando?

—El disco tiene ocho canciones, y se pensó para ser escuchado en orden porque tiene un concepto, tiene un personaje, al que le pasan cosas que se van develando a medida que pasan las canciones. Iré lanzando creo que tres o cuatro; luego el disco entero. No me conviene decir el título,por ahora, así me guardo algunas cositas. Obviamente, estoy muy involucrada en el desarrollo estético de las cosas que suceden en Miranda!, pero en este caso es tan personal y tan propio, que me encuentro pensando todo el tiempo en ideas, objetos, danzas... A veces busco anotaciones que hice a lo largo de los años, por si algún día hacia algo sola como ahora.

—¿Qué diferencias experimentás entre este disco en solitario, lo que sucede en los lanzamientos con Miranda?

—La máxima diferencia es que Miranda! en este momento es un proyecto muy del show en vivo. La novedad que tiene el disco solista, es la gran diferencia. Y eso que todavía representa un misterio para mí; hasta que no escucho la devolución del público no me doy cuenta de lo que puede pasar. Y recién ahora, que a mucha gente le encantó Maquillada en la cama, puedo imaginar un show, a diferencia de lo que pasa con Miranda!, en donde todo está más aceitado.