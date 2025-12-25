Una vez más, Taylor Swift sorprendió al mundo de la música con un nuevo gesto solidario tras el exitoso estreno de su docuserie “The End of an Era”. La cantante de “Cruel Summer” suele realizar acciones benéficas hacia fin de año y, en esta ocasión, donó un millón de dólares a la Asociación Estadounidense del Corazón para colaborar en la lucha contra las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares.

La donación fue realizada en honor a su padre, Scott Swift, quien a comienzos de año fue sometido a una cirugía cardíaca. Al respecto, Nancy Brown, directora ejecutiva de la organización, aseguró que “la notable generosidad de Taylor Swift generará un impacto duradero mucho más allá de su valor económico”.

“La experiencia de su familia con las enfermedades cardiovasculares es muy común y afecta a casi la mitad de los adultos estadounidenses. Su compromiso no solo honra a su padre, sino que también impulsa a tomar conciencia sobre la salud del corazón, fortalecer la prevención y mejorar los factores de riesgo controlables, ayudando a que más personas vivan vidas más largas y saludables”, destacó Brown.

Según informó ABC News, la iniciativa beneficia especialmente a sectores vulnerables y contribuye a visibilizar problemáticas vinculadas con la salud pública y la seguridad alimentaria.

Los motivos por los cuales Taylor Swift realizó donaciones a la Asociación Estadounidense del Corazón

El padre de la artista fue sometido a una cirugía de quíntuple bypass para tratar cinco obstrucciones arteriales. La propia cantante brindó detalles sobre la intervención durante su aparición en el programa de su actual prometido, Travis Kelce.

De acuerdo con ABC News, estas transferencias se inscriben dentro de una serie de donaciones personales y aportes a causas sociales que forman parte de la reconocida trayectoria filantrópica de la artista.

En paralelo, la ayuda económica de la intérprete de “Opalite” refuerza la capacidad de respuesta de organizaciones clave en salud cardiovascular y seguridad alimentaria en Estados Unidos. Según datos de Feeding America, más de 34 millones de personas en el país viven en situación de inseguridad alimentaria, entre ellas nueve millones de niños.

