La revista favorita de Meghan Markle dejó al descubierto "todos" sus proyectos fallidos: "no pueden dejar de fracasar"

La relación de Meghan Markle con The Cut, una publicación de New York Magazine, parece haber cambiado drásticamente. Tras haber sido el escenario de una reveladora entrevista en 2022, en la que la duquesa habló abiertamente sobre su vida post-royal, ahora la revista publica un artículo crítico titulado: "Los proyectos de Harry y Meghan no pueden dejar de fracasar". Este cambio de tono refleja un giro significativo en cómo los medios estadounidenses perciben a la pareja tras sus polémicas producciones.

En el artículo firmado por Danielle Cohen, The Cut analiza los intentos recientes de Meghan, de 43 años, y Harry, de 40 años, por triunfar en el mercado del entretenimiento, centrándose especialmente en su última serie documental de Netflix, Polo. Según Cohen, "forma parte de los torturados intentos de la pareja por lanzar un proyecto exitoso en Estados Unidos".

De portada elogiosa a duras críticas

En agosto de 2022, Meghan Markle protagonizó una entrevista de portada en The Cut, donde declaró que ella y Harry estaban felices de haber abandonado Gran Bretaña y estaban “alterando la dinámica de la jerarquía… simplemente existiendo”. La duquesa también afirmó que lo que buscaban cuando pidieron libertad financiera no era “reinventar la rueda”. Sin embargo, sus comentarios provocaron una fuerte reacción de los lectores y críticas de la prensa internacional.

Meghan luego confesó a Variety que había sido "demasiado confiada y demasiado abierta" durante esa entrevista, diciendo que solo tenía la intención de promover su podcast Archetypes y otros proyectos en conjunto con Harry. En retrospectiva, admitió: "He tenido algo de tiempo para reflexionar sobre ello. Una parte de mí es muy confiada, muy abierta; así es como me muevo en el mundo".

En cambio, el nuevo artículo de The Cut parece implacable al detallar los reveses de la pareja, reflejando el cambio en la percepción pública hacia ellos.

El fracaso de Polo y las críticas de la prensa

El documental de cinco partes, Polo, fue concebido para mostrar "la verdadera profundidad y espíritu del deporte" y la "intensidad de sus momentos de alto riesgo", según declaraciones del propio príncipe Harry. Sin embargo, la serie recibió duras críticas, siendo calificada como "plana, pesada y realmente aburrida" por medios como MailOnline y The Telegraph. Este último la describió como "una mirada tediosa al interior del polo elegante". Incluso publicaciones pro-Sussex como The Guardian señalaron que el documental "parece destinado a caer en el olvido a la velocidad de la luz".

El contenido de la serie, que apenas incluye a Harry y Meghan, se centra principalmente en figuras como Nacho Figueras, Adolfo y Poroto Cambiaso, y Timmy Dutta, eclipsando a los propios duques. Según Nick Ede, experto en cultura y marcas del Reino Unido, este enfoque podría ser “el clavo en el ataúd” del acuerdo de £80 millones que tienen con Netflix. “Con tan poco tiempo en pantalla, no podemos ver mucho a la pareja y casi no hay publicidad en torno a la serie. Parece que se trata de ‘Oh No!’ en lugar de Polo”, señaló Ede.

El futuro incierto de Harry y Meghan

A medida que los proyectos de Harry y Meghan enfrentan una creciente ola de críticas, su relación con medios como The Cut, que anteriormente los apoyaron, parece desmoronarse. El artículo también hace referencia a otros intentos fallidos de la pareja, como la compañía de mermeladas de Meghan, calificándolos de "torpes" y "destinados al fracaso".

Cohen concluye su pieza reflexionando sobre la trayectoria incierta de los Sussex: “Es evidente que, aunque puedan captar brevemente la atención del público, sus esfuerzos carecen de sustancia para sostenerse a largo plazo”.

