Lewis Hamilton debuta como productor de cine y ¿lobbista de Apple?

“En algún momento, tengo que dejar de competir. (...) Me encanta el cine y estoy muy emocionado por construir Dawn Apollo y contratar a las personas correctas”, dice Lewis Hamilton en un encuentro grabado con anterioridad al estreno mundial de F1, la película con la que debutó como productor de cine, en sociedad con el experimentado Jerry Bruckheimer, con Plan B –productora de Brad Pitt–, y con Apple.

Lewis Hamilton rodeado por los protagonistas de 'F1', Brad Pitt y Damson Idris.

También, se rumorea que el interés de esta empresa tecnológica, no pasa sólo por continuar invirtiendo en cine, sino hacerse con los derechos televisivos de la Fórmula 1 en Estados Unidos cuando finalice el contrato actual –en manos de otra compañía–, a partir de la temporada 2026. Y qué mejor lobbista –o embajador–que Lewis Hamilton quien, casualmente, compite para Ferrari, escudería que tiene en su junta directiva a Eddy Cue, número dos en el esquema corporativo de Apple y un fanático de ese deporte de elite.

"Soy mucho más sabio", dice Lewis Hamilton.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más que piloto. Por todo esto, el estreno mundial de F1 tuvo una puesta en escena pocas veces vista. El pasado lunes de 16 de junio, en Nueva York, se montó un paddock similar a los de las carreras, con autos de competición, y con casi todos los pilotos del circuito actual invitados. Más allá de las cuestiones contractuales que, en algunos casos, podría haberlos obligado a asistir a este estreno, pesó más el hecho que el anfitrión haya sido Lewis Hamilton, el ídolo de sus colegas.

Franco Colapinto (círculo) con todos sus colegas pilotos, invitados al estreno mundial de 'F1'; en Nueva York.

Este deportista que ya tiene categoría de leyenda, llega a sus actuales cuarenta años con siete títulos como campeón de Fórmula 1, y como un pionero de la inclusión en un deporte reacio a eso. Hamilton se comprometió la campaña Black Lives Matter (Las vidas de la gente negra importa), y en la previa de varias carreras de 2020, posó con remeras o buzos con esa leyenda. Además, es uno de los dueños de los Denver Broncos, un equipo de fútbol americano; lanzó la firma de indumentaria, Plus 44; y Dawn Apollo, la productora de contenidos audiovisuales que se estrena como tal con el mencionado filme F1; y le seguirá una película documental sobre su vida, con Apple –otra vez– como coproductora.

Tim Cook, CEO de Apple. Además de F1, coproducirá con Hamilton, un documental-película sobre la vida del piloto.

Llamado al set. Joseph Kosinski, director de 'Top Gun: Maverick', se hizo fan de la Fórmula 1, luego de ver la serie de Netflix, Drive to survive (Manejar para sobrevivir). Y hace tres años, cuando F1 era proyecto, se contactó con Lewis Hamilton. A eso le siguió una reunión con el productor Jerry Buckheimer. “Al principio, Lewis me dijo: ‘Nunca vi en una película, imágenes que capturen lo que se siente conducir uno de los autos de carrera’. Ése fue el reto que me planteó”, contó Kosinski en una entrevista.

Joseph Kosinski, director de 'F1', con su esposa y sus hijos, en el estreno del filme.

Y así como Apple aportó la tecnología que permitió, por ejemplo, que Kosinki contara con veintiocho cámaras funcionando en simultáneo para filmar escenas claves, Hamilton fue la llave para conseguir que la Fórmula 1 habilite los accesos para el equipo de filmación –tienen más de cinco mil horas grabadas en las temporadas 2023 y 2024–, y para que otros pilotos hagan breves apariciones interpretándose a sí mismos en la película. “Si nos fijamos en películas de carreras anteriores, es muy difícil recrear la auténtica sensación en las pistas. ¡Esta es la mejor película de carreras jamás hecha!”, afirmó Hamilton en el estreno de F1.