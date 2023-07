Los hijos de Roberto Moldavsky son dos de las caras de la nueva televisión: el streaming

Decir que son los hijos de Roberto Moldavsky es apenas un detalle. Galia y Eial Moldavsky se mueven en ámbitos donde la fama de su padre es conocida, pero ellos no utilizan ese ADN como tarjeta de presentación ni lo viven como una mochila; es lo que les tocó.

“Yo soy ‘hija de’ hace una década nomás. Se dio medio en paralelo la explosión de mi viejo y mi entrada a los medios donde en ese momento no era ‘la hija de’”, dice Galia a PERFIL. Ella tiene 28 años y hoy está en un programa diario en Blender TV, y dos semanales en Gelatina, y en Futuröck. Previo a este presente, estudió periodismo en TEA y sociología en la UBA. Su primer trabajo fue en el portal Política Argentina, luego ingresó a la producción del programa de Sebastián Wainraich; condujo con Jesicall un programa diario en Congo, y formó parte del ciclo de Diego Iglesias en Radio Con Vos.

Este año en Argentina, hay siete canales de YouTube que compiten, no por el rating, sino por las visualizaciones. Y Galia están en uno de esos, Blender TV. “Tenía ganas de formar parte del streaming diario; y si bien no puedo decir que estos canales son el futuro, sí hay algo que está sucediendo”, explica a PERFIL. “Además, migraron los consumos de la gente de mi edad y tengo ganas de seguir hablándole a ellos, y a los que son poco más grandes, y a las nuevas generaciones, para formar parte de las conversaciones que se dan sobre cómo se está configurando el mundo; lo bueno lo malo... Siento en eso, el idealismo inicial que me llevó a estudiar periodismo. Me bajé de ‘¡Vamos a hacer la revolución!’. pero el origen de estar en los medios era tener la chance de participar de las conversaciones públicas”.

Por su parte, Eilan Moldavsky es parte del equipo de Sería increíble, uno de los dos programas de Olga En Vivo, el canal de YouTube que Migue Granados, Luis y Bernarda Cella lanzaron hace menos de dos meses. Pero su llegada a un ciclo diario en streaming fue diferente. Eial trabajó con su padre en teatro, primero colaborando en los guiones, y en un momento, compartía escenario. Pero con la pandemia, lo suyo fue la divulgación de la filosofía a través de YouTube; algunos videos superaron los dos milllones de visualizaciones. “Todo surgió en una cena familiar en donde se planteó qué iba a hacer con la filosofía, después de estudiar tantos años”, explica Eial a PERFIL. “Tenía que preparar un examen, estaba leyendo a Heidegger y se me ocurrió hacer un video sin mayores pretensiones. Eso fue en 2018, pero hasta 2020 nunca lo sostuve, para mí no era un proyecto”. Hasta que lo fue, y la pandemia lo potenció. “Empecé a sacar los videos los lunes; los jueves, el resumen semanal de noticias, sumé TikTok y el algoritmo detectó algo. Y no sé decir qué pasó, pero mucha gente empezó a seguirme y a buscarme en Instagram”.

—¿Ya estando los dos en streaming se consultan, se piden opinión?

GALIA: Nos apoyamos mucho en lo laboral. Antes, él estaba más en Instagram, en un mundo más de influencer, y yo más en la radio. Pero cuando hacía TATA –en radio Congo– traje a Eial de columnista porque me daba cuenta que tenía un potencial enorme. Es carismático, inteligente , estudió, tenía ganas de laburar. Y cuando empezó con los videos, lo mío fue acompañarlo y bancarlo en ese despegue. Ahora, por primera vez nos toca estar los dos haciendo algo similar.

EIAL: Gran parte de mi bagaje viene de mis viejos, y de mi hermana. Sin ellos, sin su contención y ayuda, no habría podido hacer nada.

—¿Eial cómo llevás la transición de lo guionado en casa al vivo diario en Olga?

E: Es dura; lo guionado es bárbaro, y cuando lo editás, mejor. Tenés control sobre todo lo que decís y para el que es medio obsesivo con los tiempos o el control, implica mucha paz. Y pasar al vivo es difícil. Todos los días pienso cómo se recibirán los chistes o comentarios. Entregarte al vivo es abrirte a un mundo de mucho descontrol.

—¿Galia, en tu caso que venís de la radio sobre todo, y en programas establecidos como “Metro y Medio”, ahora en un streaming estás atenta a las visualizaciones o el “rating” de YouTube?

—Sí, miro todo el tiempo. Y o más a quienes tenemos más cerca en números de visualizaciones. Es decir, no estoy pendiente de LuzuTV, ni de Olga, ni de Urbana Play… que pueden tener treinta mil visualizaciones en vivo. Intento prestar atención y ver qué cosas funcionan y qué no, y tener una mirada a mediano plazo y apostar a construir algo. Mi idea es: hagamos un balance en tres meses para ver qué sí y qué no.

—¿La crítica que pareciera que en todos los canales de YouTube hacen lo mismo, es la más común que reciben?

G: Al final del día, todos pueden estar hablando del mismo tema, pero lo que hace la diferencia, es el tono, la mirada. No me quita el sueño estar hablando de lo mismo que todo el mundo, sé que la mirada que Guille Aquino (conductor de Escucho ofertas, en Blender), será única y la gente lo consume a él. A mí, cuando me interesa la mirada de una persona, no me importa qué tema elige.

—Eial, mencionaste que haciendo streaming diario, pensás en cómo se recibirán tus chistes, ¿el humor es un registro difícil?

E: Para mí los chistes operan en muchas dimensiones. El humor tiene dos grandes claves: de quién te reís y quién lo está diciendo. No me da lo mismo reírme para sostener un status quo injusto, o de alguien que está padeciendo. Reírte de la persona equivocada es hacer un mal uso del humor. Yo trato de que el chiste esté siempre para señalar al victimario y no a la víctima. Obvio que no todos los chistes tienen esa carga, pero es la idea. Y después está quién lo dice: no es lo mismo un chiste de “entran dos moishes a un bar” contado por mi viejo que contado por una persona con una carga de odio. Quizás es el mismo chiste, pero uno me causa gracia y el otro no. Al margen, hay chistes que no buscan mejorar al mundo, pero sí creo que está bueno tener eso en cuenta a la hora de construir humor.

—¿Te cambió algo tu relación con la concepción del trabajo, el ingresar a Olga?

—Es una diferencia muy grande el laburo diario. En teatro, trabajamos de jueves a domingo y no se siente rutinario. Me venía preparando, tenía ganas, de hacer algo diario como Sería increíble. Crecí escuchando radio, sabía el tipo de vínculo que se crea con una audiencia y tenía muchas ganas de experimentarlo. Obviamente no se parece en nada a crear videos que se hace en soledad; también lo de las redes es solitario. Yo empecé a laburar con Martín, porque somos amigos, y porque era muy importante tener un equipo. Ya había aprendido algo laburando con mi viejo que pertenece al stand up, que podría ser solitario, pero él decidió armar un equipo para evitar esa soledad. Y empecé a generar anticuerpos contra eso. Primero Martín, después Diego. Y Olga es un paso más en esto de compartir laburo con gente.

—En Blender, Mario Pergolini les dijo –o ironizó– acerca de que todos los canales de YouTube “van a morir”, ¿qué sentiste Galia al escuchar eso?

G: No estoy para plantarme y decir los canales de YouTube son el futuro, quizás muchos moriremos, o todos. Pero insisto, hoy y ahora, algo está sucediendo con este formato. Y me da curiosidad es imaginar qué viene después del streaming. ¿Esto es una burbuja que se va a pinchar? Quizá no, y sí sea la migración de los que escuchaban radio o tele, a YouTube o Spotify.

Sinergia creativa familiar

E.I.

“Con Eial y mi papá nos juntamos, nos contamos en qué andamos cada uno en términos laborales, e intentamos ayudarnos”, dice Galia Moldavsky a PERFIL. “Tampoco estamos todos los días consultándonos, ni buscando devoluciones porque ninguno quiere ser un pesado. Sí nos acostumbramos entre los tres a tener esta sinergia creativa. Nos ayudamos a pensar ideas, incluso con mi viejo. Decimos si nos falta algo para el programa; me pasó esto..., y opinamos”.

Galia y Eial ahora comparten, en señales diferentes, el formato streaming, y hay un feedback mayor. “Si veo que tiene una nota importante, lo miro en vivo, le escribo en vivo.En Blender, mi hermano está en el chat en vivo comentando como un oyente más; o mismo yo con él”.

Eial Moldavsky trabajó con su padre Roberto, tienen muchas horas profesionales compartidas. “Con él aprendí que el humor es una gran forma de educar el ego, porque cuando decís un chiste y nadie se ríe, ahí notás que el mundo pesa toneladas”.