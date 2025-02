Luigi Mangione se conecta con sus seguidores vía un sitio web

Como sucede cada vez que se traslada a Luigi Mangione a Manhattan para comparecer ante alguna autoridad judicial o policial, un montón de personas que lo respaldan rodean los lugares con pantacartas en las que a la vez que se pide por su libertad y por un juicio justo, se critica al sistema de salud privado, se muestran nombres y retratos de CEOs similares al que asesinó Mangione; y además, se ponen a la venta merchandising con el nombre de este joven de 26 años. Cabe agregar que de manera espontánea, un grupo de fans reunió más de trescientos mil dólares para contribuir con los gastos de abogados de Mangione.

El viernes último, Luigi Mangione estuvo en el juzgado de Manhattan donde escuchó los cargos que en esa ciudad deberá enfrentar por el asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare. Otros cargos relacionados a este hecho se le siguen a Mangione en el estado de Pensilvania.

Acusación. En la audiencia del viernes, la misma donde Donald Trump tuvo que asistir en uno de los tres juicios donde fue condenado, Mangione fue formalmente acusado por un gran jurado de Manhattan por once cargos, incluido un cargo de asesinato en primer grado, y dos cargos de asesinato en segundo grado, junto con otros cargos de armas y falsificación. El cargo de asesinato en primer grado señala que mató a Brian Thompson, CEO de United Healthcare “para promover un acto de terrorismo”, que se define legalmente como una intención de intimidar o coaccionar a la población civil o una unidad gubernamental. Uno de los cargos de segundo grado también alega que Mangione cometió asesinato “como un delito de terrorismo”. Según el fiscal de distrito de Manhattan, en caso de que se lo declare culpable, Mangione recibiría una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dicho fiscal de Manhattan es quien propuso que a Luigi Mangione se le aplique el mismo tratamiento judicial que a quienes participaron en los atentados de las Torres Gemelas. Esto también lo respaldan quienes consideran que la condena debe ser ejemplificadora para no alentar hechos similares a directivos de empresas como United Healthcare.

Cartas. Desde la prisión, Mangione publicó su primera declaración hace una semana, y lo hizo a través de un sitio web creado por sus abogados. “Estoy agradecido por todas las personas que me han escrito para compartir sus historias y expresar su apoyo”, escribió. “Este apoyo ha trascendido poderosamente las divisiones políticas, raciales e incluso de clase, ya que me escriben de todo el país y del mundo. Aunque no puedo responder a todas las cartas, quiero que sepan que leo todas las que recibo”.