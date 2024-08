Luis Ortega compite en el Festival de Venecia con Pedro Almodóvar, Pablo Larraín y ‘Joker II’

“Es lo suficientemente novedosa, animada y divertida como para llamar la atención de los compradores de cine inedependiente de todo el mundo, con o sin premio del jurado”, escribió el periodista Guy Lodge, en Variety, sobre El Jockey, la película que Luis Ortega estrenó en el Festival de Venecia donde, además compite por el León de Oro con Pedro Almódovar, Pablo Larraín y Todd Phillips y otros diecisiete realizadores más.

“El Jockey consigue provocar risas y entretener gracias a su ambientación surrealista y a su peculiar protagonista,Nahuel Pérez Biscayart”, prosigue el periodista de Variety. Es este actor argentino radicado en Francia y con recorrido en festivales y premiaciones quien se pone en la piel de un jockey inmerso en una odisea narrada en tono onírico en la que, tras sufrir un accidente, se escapa de la mafia que controla la hípica en Buenos Aires. En esta fuga, el personaje se transforma varias veces. “Es una película atravesada por muchas preguntas. Cuando uno es más joven piensa que en algún momento va a entender algo de la vida; finalmente llega a la conclusión de que no entiende nada, pero se queda más tranquilo”, dijo Ortega en la conferencia de prensa de Venecia.

“Luis (Ortega) es muy travieso. Está ahí, tejiendo, y sin que te des cuenta pasan cosas mágicas. También es un brujo, un mago y mucho más. Es la única persona con la que trabajé más de una vez”, relató Pérez Biscayart a AFP. “Esta película era una cosa nueva para mí”, explicó Úrsula Croberó, la pareja de Biscayart en la ficción. “Aprendí a perder el control (...) Muchas veces me enamoro del personaje, pero no del proyecto. Y esta vez he aprendido que en realidad lo que tenga que pasar pasará”. Ambos actores, más la chilena Mariana Di Girolamo, caminaron la alfombra roja de Venecia para la premier mundial.

Desafío. El mismo día que Ortega estrenó su película, también lo hizo Pablo Larraín quien, otra vez, tiene como protagonista de su película a una estrella de Hollywod: Angelina Jolie. En María, ella encarna a Maria Callas, una diva arriba del escenario y en su mundo privado que falleció a los 53 años. Larraín quien dijo que “casi no hay películas sobre las estrellas de la ópera”, se centra en la última semana de vida de la famosa soprano, cuando esta dudaba en volver a cantar, abusaba de los medicamentos y vivía atormentada por el pasado y el devenir de vida sentimental.

“Cuando alcanzas cierto nivel de desesperación, de pena, de amor, en cierto momento solo algunos tipos de sonidos pueden encarnar esos sentimientos”, dijo Jolie en Venecia. “Hay muchas cosas que no diré en esta sala, y que ustedes probablemente ya conocen (...) “Ante todo, comparto con Callas esa vulnerabilidad”.

Para este papel, Jolie explicó que entrenó durante siete meses sus cuerdas vocales para honrar, en la medida de sus posibilidades, el mito Callas. Por supuesto, Jolie no recrea con su voz arias míticas de esta diva, sino que la habilidad de Larraín consistió en dejar que la voz modesta de la actriz surja en los momentos dramáticos de la película, y cuando se trata de recrear la legendaria personalidad escénica de la cantante, esa voz se funde y resurge la original, con lo que el mito Callas resurge en la pantalla.

Cuatro divas. Otras dos estrellas del cine –y australianas de nacimiento– también están presentes en Venecia con dos películas, Cate Blanchett y Nicole Kidman. Esta última como protagonista de Babygirl donde interpreta a una ejecutiva casada con un director teatral –Antonio Banderas–, y bajo su apariencia de éxito esconde una profunda insatisfacción sexual.

Por su parte, Cate Blanchett es la protagonista de Disclaimer, film del mexicano Alfonso Cuarón. Ella encarna a una mujer con éxito profesional, periodista casada con un ejecutivo, pero que de joven cometió pero que se torna un problema en el presente.

De la mano de Pedro Almodóvar –también productor de El Jockey–, Tilda Swinton y Julianne Moore estarán en este festival donde el director español ganó el León de Oro por Mujeres al borde de un ataque de nervios. Ambas son las protagonistas de La habitación de al lado el primer largometraje en inglés de Almodóvar.