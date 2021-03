Marcelo Tinelli apura su regreso y baja la tensión con El Trece

La última vez que Marcelo Tinelli estuvo al aire como conductor de su programa fue el 16 de diciembre de 2019. El año pasado intentó regresar a la pantalla del Trece y llegó a tener una fecha tentativa para la vuelta de su show pero la incertidumbre que provocaba la pandemia del coronavirus aplazó todos los planes. Actualmente, el covid continúa siendo un problema tanto en Argentina como en el mundo pero, al estar estabilizada la situación, el retorno de Tinelli es un hecho. Aunque sin ausencia de fricciones.

El Bailando por un Sueño, que este año llevará el nombre de La Academia, estará al aire a fines de abril. Aún no hay una fecha definida pero todas las fuentes consultadas por PERFIL aseguran que es el mes límite para el retorno. En un principio se pautó el 5 de abril, luego el 12 e incluso Tinelli propuso postergarlo un poco más. Eso desencadenó una reunión con algunos directivos del canal, entre los que se encontraba Adrián Suar, para pedirle que priorizara la puesta al aire del programa.

En la actualidad, el conductor no solo tiene a cargo la producción de Showmatch y de otros proyectos como Corte y Confección sino que también es presidente de San Lorenzo y de La Liga Profesional del Fútbol Argentino. Eso llevó a que en El Trece creyeran que no estaba del todo enfocado en el show y hubo una sugerencia para que le dedicara más tiempo por lo menos en estos meses.

Luego de esa reunión se rumoreó que desde el canal le habían pedido que renunciara a la presidencia de San Lorenzo pero según pudo saber PERFIL ese requerimiento no existió. Sí hubo sugerencias de una posible licencia aunque a los directivos no les interesa meterse en los otros aspectos de la vida del conductor. “No hay intención de pedirle que abandone sus otros roles. Lo que se busca es que salga al aire”, explicaron fuentes del Trece a este medio. Para constatar esto, PERFIL también consultó con distintas personas que trabajan en San Lorenzo y confirmaron que Tinelli no pidió una licencia y tampoco planea hacerlo en el futuro cercano.

Casi todo listo. En esta semana, otro de los rumores que circuló con fuerza fue que la productora no tenía ni el estudio ni los recursos técnicos para salir al aire. Esta cuestión fue desmentida a PERFIL por la producción y aseguraron que Showmatch se realizará en los Estudios Baires que superan los 1.000 m2 de espacio y que están ubicados en Don Torcuato. Actualmente se está armando el decorado y tanto las cámaras como las demás herramientas para transmitir están a disposición. “No entiendo por qué salen cosas así. El programa es una gran fuente de trabajo y en un país tan complicado hacer chistes así no se entiende”, comentó con cierto fastidio una persona que trabaja allí.

A su vez, señalaron que esta semana y la próxima se darán a conocer nuevas figuras que participarán en la edición 2021. En los últimos días ya firmaron sus contratos Jimena Barón, Flor Vigna, Pampita y Karina la Princesita, entre otros. También estarán Ángel de Brito, Fredy Villarreal, Hernán Piquín, el Polaco y algunas figuras que no pertenecen estrictamente al mundo del espectáculo como la periodista Débora Plager.

“La Academia” será un formato similar al “Bailando” pero incorporará otras disciplinas artísticas que implicarán un desafío desde lo físico para los famosos. Más allá de los coaches de baile, habrá profesionales de otras áreas como canto y circo que trabajarán con los participantes para enseñarles las técnicas principales. Además, habrá segmentos de humor con algunos de los cómicos más destacados del país.

En el canal apuestan al formato y esperan que sea una buena competencia para Masterchef Celebrity de Telefe. El programa de cocina comienza a las 22.30 hs, horario similar al que tendrá “La Academia”, y aunque tuvo algunas bajas de su rating aún continúa liderando con emisiones que, en muchas ocasiones, superan los 15 puntos. No es de extrañar que en El Trece quieran que Tinelli regrese lo antes posible para contar con un producto competitivo que le pueda disputar el público al reality gastronómico.

Agenda cargada. En la última semana, Marcelo Tinelli apuntaló la salida al aire de ShowMatch desde sus redes sociales. En su cuenta de Instagram ya se pueden ver varios videos en los cuales interactúa con los participantes que firmaron sus contratos y un recorrido por el estudio desde el cual se va a transmitir “La Academia”. “Ya está todo en marcha y cada vez falta menos”, asegura Tinelli en uno de ellos.

El conductor está demostrando que puso su foco de atención en el show y en la puesta al aire del mismo. Sin embargo, al no dejar ninguno de sus otros roles, la pregunta por su capacidad para organizar todos sus trabajos continúa. Desde su entorno indicaron a PERFIL que Tinelli está muy entusiasmado por su vuelta a la televisión y que organizarse no es una preocupación para él. Como el programa es de noche y tanto en San Lorenzo como en la Liga Profesional de Fútbol Argentino tiene gente cercana en la cual confía, no ve dificultades para continuar con su labor en esas áreas.