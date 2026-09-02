Mark Ruffalo recibió el apoyo de más de 170 figuras judías tras ser acusado de utilizar “estereotipos antisemitas”

Mark Ruffalo recibió el respaldo de más de 170 artistas, escritores, cineastas, profesionales creativos y referentes judíos después de que Paramount cuestionara públicamente sus declaraciones contra la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery y señalara que el actor había recurrido a “estereotipos antisemitas”.

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El apoyo quedó expresado en una carta abierta difundida el martes y encabezada por la actriz Hannah Einbinder, quien ya había defendido al intérprete de Marvel en sus redes sociales. Entre los firmantes también aparecen el director Joel Coen, el dramaturgo Tony Kushner, la actriz Ilana Glazer y los cineastas Todd Haynes, Emma Seligman, Jane Schoenbrun y James Schamus, además del actor Wallace Shawn.

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El documento rechaza lo que sus autores calificaron como una “falsa y peligrosa instrumentalización de las acusaciones de antisemitismo”. Sus firmantes sostuvieron que cuestionar decisiones empresariales, contratos tecnológicos o políticas vinculadas con Israel no equivale a expresar hostilidad hacia el pueblo judío.

Por qué Paramount acusó a Mark Ruffalo de antisemitismo

La controversia se desató después de que Mark Ruffalo criticara la operación empresarial impulsada por Paramount para fusionarse con Warner Bros. Discovery, una transacción valuada, según la información difundida, en 111.000 millones de dólares.

En sus publicaciones, el actor relacionó la concentración de medios con los negocios de Oracle, la compañía tecnológica cofundada por Larry Ellison, padre del presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison. Ruffalo también cuestionó los contratos gubernamentales y militares de Oracle y el papel de esa tecnología en Israel.

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El intérprete utilizó los términos “genocidio” y “apartheid” al referirse a la situación en Gaza y compartió un video de Safra Catz, exdirectora ejecutiva de Oracle y actual integrante de las juntas directivas de Oracle y Paramount, durante una intervención en la Cumbre Nacional del Consejo Israelí-Estadounidense de 2024.

Un portavoz de Paramount respondió que esas declaraciones invocaban “estereotipos antisemitas” y consideró que aplicar términos como “genocidio” y “apartheid” a una operación corporativa era ir demasiado lejos. La empresa también pidió “menos retórica y más comprensión” y afirmó que la fusión debía evaluarse por sus méritos legales, sin prejuicios subyacentes.

La respuesta de Mark Ruffalo a Paramount

Ruffalo negó que sus críticas estuvieran dirigidas contra el pueblo judío y calificó la acusación de Paramount como “espantosa y fundamentalmente deshonesta”. Según explicó, sus cuestionamientos apuntaban a las decisiones de determinados ejecutivos, a los contratos de tecnología militar y a las acciones del Gobierno de Israel.

“Criticar las acciones del primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o a los ejecutivos que la suministran no es lo mismo que criticar al pueblo judío”, afirmó el actor en su respuesta pública.

El protagonista de Dark Waters agregó que sus posiciones surgían de sus propias convicciones políticas y que no debían interpretarse como una manifestación de hostilidad hacia la comunidad judía. También aseguró que su formación como actor, activista y humanista estuvo profundamente influenciada por amigos, colegas y seres queridos judíos.

Además, Ruffalo sostuvo que la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery podría tener consecuencias concretas para la libertad editorial, la competencia dentro de la industria audiovisual y el empleo de miles de trabajadores de Hollywood.

Qué dice la carta abierta en defensa de Mark Ruffalo

Los más de 170 firmantes de la carta se presentaron como artistas, escritores, profesionales creativos, líderes religiosos y pensadores judíos. En el comienzo del documento pidieron terminar con el uso de acusaciones de antisemitismo contra quienes vinculan la situación del pueblo palestino con debates internos sobre libertades civiles, poder empresarial y concentración mediática.

La declaración sostiene que la operación entre Paramount y Warner Bros. Discovery no representa únicamente la unión de dos compañías multinacionales. Según los firmantes, también podría provocar la eliminación de miles de puestos de trabajo, reducir la competencia y concentrar aún más el control sobre la producción y distribución de películas, televisión y noticias.

El texto también recuperó los señalamientos de Ruffalo sobre la familia Ellison y los contratos tecnológicos de Oracle. “Señalar las conexiones cruciales entre lo que sucede en Gaza y lo que sucede en Hollywood es precisamente lo contrario del antisemitismo”, expresaron los autores de la carta, quienes presentaron esa posición como parte de su deber ético judío.

Los firmantes aclararon que las afirmaciones contenidas en el documento representan su interpretación política de los acontecimientos. Finalmente, manifestaron su solidaridad con Ruffalo y con quienes, según señalaron, se enfrentan al poder económico y corporativo.

Hannah Einbinder e Ilana Glazer encabezaron la defensa pública

Hannah Einbinder, conocida por su trabajo en la serie Hacks, había defendido al actor antes de la difusión de la carta. La actriz afirmó que Ruffalo había señalado una posible conexión entre la tecnología militar proporcionada por Oracle a Israel y una concentración mediática que consideró “sin precedentes”.

Einbinder rechazó que el cuestionamiento a Larry Ellison, David Ellison o Safra Catz estuviera motivado por su identidad judía. También sostuvo que equiparar automáticamente las críticas al Gobierno de Israel con el antisemitismo puede debilitar el significado del término y dificultar la identificación de ataques reales contra personas judías.

Por su parte, Ilana Glazer manifestó que acusar a Ruffalo de antisemitismo por cuestionar una fusión corporativa constituía, desde su perspectiva, una manera de silenciar críticas legítimas. La actriz de Broad City remarcó que el intérprete se había pronunciado anteriormente contra el antisemitismo y, al mismo tiempo, en defensa de los derechos de los palestinos.

La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, en el centro del conflicto

Más allá del enfrentamiento entre Ruffalo y Paramount, la discusión se concentra en las posibles consecuencias económicas y editoriales de la operación. El actor aseguró que el acuerdo colocaría a medios y productoras como CNN, HBO y Warner Bros. bajo el control de una sola familia.

Ruffalo también sostuvo que este tipo de fusiones suelen resultar perjudiciales para trabajadores, consumidores y competidores. De acuerdo con un informe del condado de Los Ángeles citado en la información difundida, la operación podría ocasionar la pérdida de alrededor de 4.500 empleos en la industria cinematográfica y televisiva local.

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El actor indicó, además, que doce fiscales generales habían presentado demandas para intentar detener la transacción. También mencionó los pedidos de legisladores de distintos partidos para que se realice una revisión exhaustiva relacionada con la seguridad nacional y la posible influencia de capitales extranjeros.

Paramount, por su parte, afirmó que está comprometida con todos los narradores y todas las historias, “sin listas negras ni excepciones”. La compañía defendió que la operación sea analizada dentro del proceso regulatorio correspondiente y consideró que las críticas de Ruffalo revelaban prejuicios presentes entre algunos opositores al acuerdo.

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