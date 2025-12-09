La industria audiovisual argentina vivió una de las noches más significativas de su calendario anual. La entrega de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, realizada en la Usina del Arte, quedó marcada por la consagración de Natalia Oreiro y de El Eternauta, que no solo dominaron la premiación sino que también protagonizaron los momentos más emotivos de la gala. En un año de crisis, discusiones políticas y cuestionamientos al financiamiento cultural, la ceremonia reafirmó la vitalidad del cine y la ficción nacional.

Tras el desfile por la alfombra roja y la presentación de Teté Coustarot y Luciano Cáceres, la noche comenzó con un mensaje institucional del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien reivindicó el valor del sector: “La cultura es una inversión, no un gasto”, sostuvo, al anunciar nuevas políticas de apoyo. Luego, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), marcó la apertura formal de la ceremonia que, desde sus primeros minutos, mostró su orientación emotiva y celebratoria.

El primer tramo de la noche estuvo dominado por El Eternauta, que se consolidó como la producción más premiada del año. Gastón Girod, encargado de la Dirección de Fotografía, fue el primero en subir al escenario. “Gracias a Bruno por confiar desde el inicio”, expresó, aludiendo a su director. La serie volvió a ser reconocida con la distinción a Diseño de Vestuario, otorgada a Patricia Conta, quien dedicó el premio a su equipo al que definió como “un héroe colectivo” y reivindicó: “Aguante la educación pública y nuestra industria”.

El impulso técnico continuó con el premio a Mejor Edición, recibido por Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, que destacaron “el enorme desafío de una posproducción tan compleja”. Minutos después, Bruno Stagnaro y Ariel Staltari fueron reconocidos por Mejor Guion de Serie. “Fue un proceso larguísimo, de años. Este reconocimiento nos abraza”, dijo Stagnaro, quien más tarde regresaría al escenario para recibir el premio a Mejor Dirección de Serie. Allí reflexionó sobre el contexto actual: “En un año paradójico para la industria, nuestras series viajaron por el mundo. Esto es afirmar nuestra identidad".

Otro de los momentos destacados de la primera mitad de la gala llegó con el premio a Dirección de Arte para El Jockey, recibido por Germán Naglieri y Julia Freid, quienes agradecieron al director Luis Ortega por permitirles “soñar mundos posibles”. Poco después, la estatuilla a Mejor Música Original por En el barro consagró a María Becerra y Xross. “Esto es para los músicos de la cumbia argentina”, afirmó la cantante, mientras el productor sumó su gratitud a Aptra y al equipo artístico de la serie.

El clima se tornó más íntimo cuando Camila Plaate recibió el premio a Revelación por Belén. “Este premio es para todas las mujeres, especialmente las mujeres pobres que luchan todos los días”, expresó con emoción, en uno de los discursos más aplaudidos. Ese impacto social se vio reforzado más adelante con el homenaje a los 25 años de Nueve Reinas, recibido por Leticia Brédice y Gastón Pauls. Brédice, fiel a su estilo, comentó entre risas: “Pasaron 25 años… y tengo menopausia”, mientras Pauls recordó al director Fabián Bielinsky y dedicó el reconocimiento a su familia.

En el rubro actoral, el premio a Mejor Actor de Reparto en Cine quedó en manos de Ariel Staltari por Verano Trippin. Su discurso arrancó sonrisas: “Tomá pa vos”, dijo antes de dedicar el galardón a “toda la gente que sostiene el cine en este país, donde hacerlo es un acto de fe”.

El premio a Mejor Actriz de Reparto en Cine fue para Justina Bustos por Culpa cero, quien agradeció a su familia, a Córdoba y a las directoras del film.

En televisión, la premiación mantuvo el nivel emotivo. Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa —también presente en En el barro y El fin del amor 2— ganó Mejor Actriz de Reparto en Serie. “Este premio es para mi hijo, para mi mamá y para quienes siguen apostando por la ficción argentina”, afirmó.

El uruguayo César Troncoso ganó como Actor de Reparto en Serie por su interpretación de Favalli en El Eternauta. Subió al escenario con humor y cerró su discurso con una frase emblemática de la serie que despertó fuertes aplausos en la sala. “Nadie se salva solo”.

El premio a Mejor Dirección de Cine fue para Benjamín Ávila por La mujer de la fila, quien agradeció a las protagonistas reales de la historia y reivindicó el lugar del cine nacional: “El cine argentino es identidad. No es solo espectáculo. Lo vamos a defender siempre”.

¿Por su parte, Natalia Labaké recibió el reconocimiento a Mejor Documental por Cromañón. “Esto es para las víctimas y las familias. Necesitamos políticas públicas para preservar nuestra memoria”, remarcó con contundencia.

La segunda parte de la gala estuvo atravesada por los premios protagónicos. Leonardo Sbaraglia, ganador de Mejor Actor Protagónico en Serie por Menem y Las maldiciones, ingresó imitando al expresidente. “Gracias, gracias”, dijo entre risas, antes de lanzar: “Vamos por la reelección, Prime Video”.

Griselda Siciliani ganó como Mejor Actriz Protagónica en Serie por Envidiosa. Agradeció a su elenco, a la producción y al público, y pidió más oportunidades para quienes buscan espacio en la industria audiovisual.

La noche también incluyó un reconocimiento a la Universidad de Buenos Aires por su aporte a la formación y al desarrollo del cine nacional. El auditorio aplaudió unánimemente el homenaje a Marta González, quien se mostró profundamente conmovida al recibir su distinción acompañada por su familia. Otro momento sensible llegó con el recuerdo a Antonio Gasalla a través del personaje de Mamá Cora, en un mensaje grabado que emocionó a todos.

En cine, Guillermo Francella ganó Mejor Actor Protagónico por Homo Argentum, enviando un saludo desde España.

El premio a Mejor Película en Cine o Plataforma fue para Belén. El mensaje enviado por Dolores Fonzi celebró la experiencia de la sala de cine y reafirmó la defensa del cine argentino en su diversidad.

Hacia el final de la ceremonia, la emoción tomó el centro de la escena cuando se anunció el Martín Fierro de Oro en Serie para El Eternauta. El elenco completo, sin Ricardo Darín, subió a recibirlo. “Este broche de oro pertenece también al público, que hizo propia esta historia”, señalaron.

Y minutos después, llegó el anuncio más esperado: Natalia Oreiro fue consagrada con el Martín Fierro de Oro en Cine. La actriz, con lágrimas visibles, ofreció uno de los discursos más potentes de la noche: “Gracias a mí, que fui detrás de mis sueños siendo muy chica. Gracias a mis padres, gracias Argentina por darme un hogar y una profesión”, comenzó diciendo. Luego añadió: “Yo no era buena actriz. Tuve buenos maestros. Gracias a mi hijo, que está orgulloso de la mamá que le tocó, y a mi compañero, Ricardo Mollo”. El público respondió con una ovación cerrada.

Oreiro ya había ganado previamente el premio a Mejor Actriz Protagónica de Cine por La mujer de la fila, reforzando el impacto de su año profesional. Al cerrar, dijo simplemente: “Qué sé yo, gracias. Gracias Argentina y Uruguay por hacer de esta mujer quien es hoy”.

Natalia Oreiro fue el broche de oro de una gala que, más allá de los premios, reafirmó la vigencia, el talento y la identidad del audiovisual argentino.

