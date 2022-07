Mirtha Legrand sigue sin fecha de regreso a la TV tras dos años sin pantalla

Aquella frase que decía Mirtha Legrand cada vez que terminaba una temporada televisiva quedó anacrónica. Lo de “No sé si éste será mi último año” o “No sé si vuelvo el año próximo”, ya no va más. La pandemia obligó a su salida forzada de la pantalla por dos temporadas y este 2022 ella solamente quiere volver a sentarse a su mesa. Por supuesto no a un esquema diario, sino a seguir con el que Juana Viale tenía durante el tiempo que ella no estuvo. Esto es, abuela y nieta se repartirían la conducción de la siguiente manera: los sábados la primera conduciría La noche de Mirtha; los domingos al mediodía, Juana Viale haría Almorzando con Mirtha Legrand (sin su abuela en cámara, por supuesto).

Pero lo que se intuía sería una serie de reuniones para acordar números teniendo en cuenta el escenario que presenta la TV abierta desde hace un tiempo, se transformó hasta hoy en una novela que, al cierre de esta edición, no parece tener la fecha certera del regreso de Mirtha Legrand a la pantalla. Para quienes miran con buenos ojos este devenir inesperado –sobre todo la conductora– ella estará sentada en su mesa en un mes. Para otros, es probable que por primera vez en años, comience mucho después que Marcelo Tinelli, famoso por el corrimiento de las fechas de inicio de su ciclo televisivo.

Mi canal. Desde que Mirtha pasó de América TV a El Trece, se afincó en esa emisora con todo. Fue como un volver al canal que ella estimaba por razones varias y donde tanto Adrián Suar como Pablo Codevilla le sumaron al respeto por la trayectoria, el afecto. Y es a esa emisora donde Legrand quiere regresar, al menos eso es lo que ya manifestó y el motivo de los llamados que con los mencionados Suar y Codevilla mantiene desde hace unas semanas, cuando el calendario 2022 avanzaba y de las charlas no surgía la fecha concreta de regreso.

El asunto tomó otro tono cuando StoryLab, la productora de Ignacio Viale (hijo), publicó un comunicado en base a “la gran cantidad de consultas recibidas de parte de diferentes medios (…) acerca del estado de las negociaciones con Canal 13”. En el mismo se informa que “luego de haber entregado la última propuesta el día 09 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado ‘derecho de preferencia’ o ‘primera opción’ en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones. (…) A partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand”.

A la deriva. La liberación de la traba contractual la dejaría como jugador a cargo de su pase para negociar con cualquier club, pero a diferencia del fútbol, no hay tantos canales disponibles y mucho menos deseables por la conductora. En televisión abierta, difícil es que Mirtha termine en Canal 7, en Canal 9 sucede casi lo mismo, Telefe no tiene espacio y si hubiera querido sumarla lo habría hecho con antelación, y América TV atraviesa problemas económicos que harían imposible traerla. Se habló en un momento de que existía la posibilidad en el canal de La Nación, pero por más que ella sea una lectora histórica del diario, quienes la conocen no la imaginan contenta estando al aire en una señal de cable.

Porcentajes. El hecho del comunicado público de la productora de Ignacio Viale (hijo) puso el tema en agenda mediática. ¿El Trece quiere “jubilar” a Mirtha como lo hizo con Mónica y César o Santo Biasatti? No parecería ser el caso, porque a su favor están Adrián Suar y Pablo Codevilla en escritorios de decisión. De hecho cuando la pandemia la hizo salir de pantalla, el espacio se mantuvo y propusieron que lo ocupara Juana Viale, aun cuando la propuesta inicial era que lo hiciera Marcela Tinayre.

En El Trece, la política que se sigue con las productoras a la hora de renegociar contratos es la de pactar un aumento que va del 50 por ciento al 65 por ciento como máximo, respecto al presupuesto del año cumplido. Si bien se habló de un pedido muy por encima de esos porcentajes de parte de StoryLab, el mismo no fue confirmado por parte de El Trece. Sí un rumor con cierto fundamento de que la emisora podría aceptar pasar ese 65 por ciento, pero nunca llevarlo a uno de tres cifras. Incluso el canal se haría cargo del estudio y la técnica, que es lo que insume la mayor parte del presupuesto de un producto televisivo.

Ante esta situación, apareció Carlos Rottemberg, quien además de productor teatral, fue coproductor de Mirtha de 1990 y 2011 y amigo personal del matrimonio Tinayre-Legrand. Con la venia de ella, organizó un zoom con Suar y Nacho Viale –quien estará en Europa hasta fin de julio– para que acerquen posiciones, atento a que el asunto estaba afectando a la conductora. El zoom se hizo, pero al cierre de esta edición, Mirtha Legrand es un jugador sin club.