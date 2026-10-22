Murió Saúl Blanch: primer vocalista de Rata Blanca y figura del heavy metal argentino

Sául Blanch, una de las figuras más importantes del heavy metal argentino y el primer cantante de Rata Blanca, falleció el miércoles 21 de octubre a los 75 años. A pesar de que se desconoce la causa exacta, el músico estaba hospitalizado hace un tiempo prolongado, según el periodista César Fuentes Rodríguez.

La noticia fue confirmada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que destacó su trayectoria e incidencia en la escena local del rock pesado. Por otro lado, Fuentes Rodríguez también confirmó que la familia del vocalista prefiere mantener el momento privado y que no habrá velatorio.

Emilia estrena Bonus Track, la nueva apuesta de Billboard Argentina desde Miami

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo fue la carrera de Saúl Blanch

Blanch, nacido el 8 de septiembre de 1951 en la Ciudad de Buenos Aires, inició su camino en la música con la banda Plus, precursora del heavy metal en Argentina. Durante su participación, grabó los álbumes “No Pisar el Infinito”, “Plus” y “Escuela de Rock n’ Roll”. Asimismo, también estuvo en el grupo WC, pero no editó discos.

El cantante se incorporó a Rata Blanca luego de que recibiera el llamado del guitarrista e impulsor del proyecto, Walter Giordano. La banda debutó con un show en 1987 y, a pesar de que se desligó del mismo poco tiempo después, volvió al año siguiente para grabar las voces del primer álbum.

Saúl Blanch continuó con su carrera solista y en 1990 publicó su primer álbum, "Fiel a sus Fieles”, presentado en el Teatro Arlequines. Luego en 2006, salió “Saúl Blanch Revancha: Refugiado”, pero pocos años después, en 2013 regresó a Rata blanca para participar en los conciertos de celebración de sus 25 años.

Charly García cumple 75 años: las 75 canciones imprescindibles de su carrera solista

Este año también volvió a tocar con la banda, ya que lo invitaron a participar en sus shows en el Teatro Flores, ocurridos en marzo. Según difundió César Fuentes Rodríguez, la familia de Saúl Blanch afirmó que el músico “se fue como quiso. Todo rock. Copa en alto y brindis por la partida de un grande mientras suena su legado musical”.

JSM/AF