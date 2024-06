Pablo Rago recordó su matrimonio con Sandra Pettovello: "Fue la única vez que me casé"

Desde el pasado 3 de junio, Sebastián Wainraich se incorporó a la programación con "La noche perfecta", un late night show que se emite por Canal 13 de lunes a viernes a las 23:30. A pocos días del estreno, el invitado del pasado martes fue el actor Pablo Rago, quien no pudo evitar la pregunta sobre su matrimonio con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"Estuviste casado con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Fue otra vida", le dijo el conductor Wainraich a Rago. "Fue hace treinta años y fue la única vez que me casé", recordó el actor sin ahondar demasiado. No obstante, aclaró que la boda no había sido por Iglesia, sino por civil.

"Fue hace muchos años, éramos chiquitos", aclaró. "¿Cuánto tiempo estuvieron casados?", intervino Wainraich. "Durante un año y medio", contestó Rago. "Bueno,y se terminó el amor, como puede pasar en cualquier pareja. No vamos a hablar sobre eso", dijo con contundencia.

Fiel a su estilo, el conductor hizo una pregunta cargada de ironía: "¿Y qué hacían cuando estaban casados? ¿Pedían comida y la dejaban en la heladera durante un mes y medio?". Entre risas, y a modo de cierre, Rago volvió a aclarar que "hace treinta años" no tiene contacto.

El escandaloso motivo de separación de Sandra Pettovello y Pablo Rago

Sandra Pettovello está en el centro de atención desde que se retuvieron seis mil toneladas de alimentos en galpones, recordemos que la psicóloga es la encargada del ministerio de Capital Humano en el gobierno de Javier Milei. Esto hizo que muchas personas recordaran su historia de amor con Pablo Rago.

Recordemos que la política fue la primera esposa del actor y la boda fue en septiembre de 1993, cuando él tenía solamente 21 años. Sin embargo, su historia de amor terminó en 1994, cuando los rodearon rumores de infidelidad.

30 años después de la ruptura, se reveló la verdadera razón detrás de su separación. Fue la periodista Susana Ceballos quien en 2023 reconstruyó el vínculo del actor con la ministra: “El 24 de septiembre de 1993, Rago cumplió 21 años y tres días después se casó con Sandra Pettovello”, y sumó: “Se conocieron cuando él tenía 16 y protagonizaba Clave de Sol. Él se le acercó en un karaoke, la invitó a un trago de champán y ella le contestó: ‘Los menores no toman alcohol’. La simpatía del actor pudo más, salieron durante un mes y se separaron”.