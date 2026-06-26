Quién es Erling Haaland: el nacimiento de una leyenda mundialista que revoluciona el fútbol moderno

El duelo de máxima tensión entre las estrellas Kylian Mbappé y Erling Haaland acaparará la atención del fútbol internacional este viernes 26 de junio, cuando las selecciones de Francia y Noruega se midan en una final clave por el Grupo I del Mundial 2026.

Ambos futbolistas comenzaron el torneo con una efectividad arrolladora, sumando cuatro goles cada uno en la carrera por la Bota de Oro, ubicándose a un solo tanto del capitán argentino Lionel Messi, quien lidera la tabla de artilleros con cinco conquistas.

Para Haaland, este compromiso representa la consolidación definitiva de un anhelo que persiguió desde sus inicios como profesional. La letal estrella del Manchester City consiguió la histórica hazaña de devolver a la escuadra escandinava a la máxima cita del fútbol tras 28 años de frustraciones y ausencias.

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Así fue el primer partido de Haaland en una Copa del Mundo: doblete, asistencia "sin querer" y fin de una sequía para Noruega

Con solo 25 años de edad, el atacante carga sobre sus hombros las esperanzas de un país entero que no disputaba una Copa del Mundo desde la edición de Francia 1998.

La clasificación de los vikingos a la cita mundialista en Norteamérica llevó el sello indeleble del atacante ciudadano. Ante los problemas físicos que marginaron al capitán del Arsenal, Martin Odegaard, el gigante noruego asumió el liderazgo del equipo conducido tácticamente por Stale Solbakken. Haaland aportó la extraordinaria cifra de 16 goles durante una eliminatoria perfecta en la que Noruega encadenó ocho victorias consecutivas, dejando en el camino a potencias de la talla de Italia.

El propio futbolista reconoció el fuerte impacto emocional que significó la obtención del pasaje a este campeonato. En declaraciones brindadas a la entidad madre del fútbol, Haaland confesó que cumplir este objetivo personal fue como un sueño hecho realidad, remarcando que nunca había visto a su nación competir en una Copa del Mundo durante toda su vida.

La resonante victoria por 4-1 lograda en el mítico estadio de San Siro alteró radicalmente la mentalidad del joven plantel noruego, demostrando que están listos para competir bajo cualquier contexto.

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Los genes deportivos de Erling Haaland, una "máquina" de hacer goles

El destino del delantero centro parecía trazado desde la cuna por sus antecedentes familiares directos. Hijo del recordado defensor internacional Alf-Inge Haaland y de la destacada campeona de heptatlón Gry Marita Braut, el atacante heredó una combinación única de potencia física, ductilidad técnica y una asombrosa estatura de 1,95 metros.

Estas cualidades atléticas singulares motivaron elogios de leyendas británicas como Alan Shearer, quien lo describió en los medios como una máquina perfecta de hacer goles.

La escalada de la joven figura hacia la élite europea fue planificada al detalle por su entorno familiar y sus mentores. Debutó con apenas 15 años en el modesto Bryne de su tierra natal antes de ser reclutado por el Molde, club donde se perfeccionó bajo la tutela técnica de Ole Gunnar Solskjaer. El salto al plano internacional se produjo en el Salzburgo, institución en la que empezó a llamar la atención del planeta entero por su voracidad en las redes.

Un antecedente clave de su poder destructivo ocurrió en el Mundial Sub-20 de la temporada 2019. En aquella competición juvenil, un imberbe Haaland conmocionó las crónicas deportivas al convertir nueve goles en la histórica victoria por 12-0 frente a Honduras. Su irrupción inmediata en la UEFA Champions League, donde hizo 8 golpes, desató una vertiginosa carrera continental entre los clubes más poderosos de Europa para quedarse con sus servicios de cara al futuro.

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El Borussia Dortmund se adjudicó la pulseada por su fichaje, plataforma donde el atacante consolidó marcas asombrosas de 86 goles en 89 partidos disputados. Semejante efectividad facilitó su posterior transferencia al Manchester City mediante una accesible cláusula de rescisión estipulada en 60 millones de euros.

En el equipo, Haaland pulverizó marcas preexistentes al festejar 52 goles en su temporada debut y acumular tres Botas de Oro de la Premier League.

La efectividad del goleador se potencia aún más cuando se pone la camiseta de su seleccionado nacional. Con un promedio que supera la media de un gol por encuentro, acumula la estadística de 55 gritos en 50 presentaciones internacionales. El director técnico noruego, Stale Solbakken, ratificó el gran momento de su dirigido al definirlo abiertamente como el mejor definidor de la actualidad en todo el mundo.

El estratega de 58 años, quien integró el mediocampo noruego en el Mundial 1998, confía plenamente en la madurez competitiva de la estrella del City. Solbakken destacó que el descanso otorgado al futbolista sobre el cierre del calendario de clubes le permitió llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al debut mundialista frente a Irak.

El entrenador remarcó que, si el circuito de juego colectivo logra abastecer a Erling Haaland, las probabilidades de vulnerar las redes contrarias aumentan drásticamente.

ds