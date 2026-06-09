Quién es Marco Trungelliti, el argentino campeón del Challenger que busca defender su título en Lyon

El tenista argentino Marco Trungelliti comenzó con éxito su participación en el Challenger de Lyon, en Francia, al derrotar este martes en la primera ronda al ruso Pavel Kotov. El santiagueño debió batallar durante más de tres horas para revertir un comienzo adverso y sellar su pasaje a la siguiente instancia del torneo sobre polvo de ladrillo, donde busca revalidar la corona obtenida el año pasado.

Trungelliti se impuso con parciales de 6-7 (7), 6-4 y 6-2. El encuentro se caracterizó por la paridad absoluta en el primer parcial, que se definió a favor del europeo en un ajustado tie-break, pero el argentino reaccionó a tiempo gracias a su solidez desde el fondo de la cancha.

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Un gran debut en un complicado cuadro para el Challenger de Lyon

La exigencia física fue una de las claves del partido. El duelo demandó exactamente tres horas y cinco minutos de juego neto, dejando en evidencia el desgaste de ambos competidores bajo las condiciones de la superficie europea.

Con este resultado, el jugador albiceleste superó un debut complejo frente a un rival de cuidado en el circuito. La organización del certamen destacó la resolución del encuentro, que consolida las aspiraciones del argentino en el cuadro principal.

Actualmente, el tenista nacido en Santiago del Estero ocupa la 80° posición del Ranking ATP. Esta ubicación en el escalafón mundial lo posiciona como el principal favorito al título en el polvo de ladrillo francés.

El cuadro del torneo de Lyon presenta un nivel competitivo alto para la categoría de Challengers. La condición de campeón defensor le añade a Trungelliti una presión extra de puntos para sostener su lugar en la elite global.

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El próximo desafío de Trungelliti ante Daniel Galán

En la segunda ronda del certamen, el argentino tendrá un compromiso internacional ante el colombiano Daniel Galán. El cruce sudamericano promete ser uno de los focos de atracción de la jornada del torneo francés.

Galán llega a esta instancia con la intención de frenar la racha del santiagueño en suelo galo. El historial entre ambos jugadores y la adaptación a las canchas lentas serán determinantes para definir quién avanza a los cuartos de final.

El circuito de los Challengers de la ATP representa una plataforma fundamental para los tenistas que buscan consolidar su ingreso o permanencia en el top 100 mundial. Las etapas europeas sobre tierra batida concentran a grandes especialistas de la región.

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