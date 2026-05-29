Michel Dell, fundador y CEO de Dell Technologies, es la sexta persona más rica del mundo, según la revista Forbes, y superó al creador de Instagram y Facebook, Mark Zuckerberg. Al mismo tiempo, las acciones de su empresa aumentaron un 32,1%, lo que sobrepasó el récord de ganancias intradía, que se encuentra en 31,6%.

Gracias a las acciones de su compañía, actualmente Dell posee un patrimonio neto de 240.200 millones de dólares. Recientemente, estas tuvieron un repunte con el que el empresario logró agregar 35.800 millones a su fortuna total, mientras que solo en el primer trimestre de 2026, acumuló un total de 43.800 millones de dólares.

Gran parte de su fortuna proviene del aumento en la inversión en la inteligencia artificial, ya que los ingresos por sus servidores aumentaron un 757% en el último año, hasta alcanzar los 16.100 millones de dólares. Gracias a la IA, en tan solo un año, recaudó 60.000 millones, un 144% más que en 2025.

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El ranking de Forbes 2026 confirma el dominio de la inteligencia artificial en las mayores fortunas del mundo

Quién es Michel Dell, el hombre que superó a Zuckerberg por millones

Gracias a las acciones de su compañía, actualmente Dell posee un patrimonio neto de 240.200 millones de dólares.

Nacido el 23 de febrero de 1965 en Houston, Texas, Dell siempre se destacó por su espíritu empresarial, ya que desde su corta edad participó en distintos negocios que, por ejemplo, le permitieron comprarse su primera computadora con solo 7 años. Por otro lado, cuando estaba en la preparatoria, trabajó durante el verano como vendedor de suscripciones del Houston Post, lo que le permitió ganar 18.000 dólares al año gracias a sus estrategias para atraer lectores.

En enero de 1984, fundó su primera empresa, llamada inicialmente PCs Limited, con la que buscaba fabricar y vender PCs directamente al consumidor. En ese momento, solo contaba con 1000 dólares como capital, pero eso no lo detuvo. El éxito empezó a llegar cuando vendió computadoras compatibles con IBM ensambladas con piezas estándar.

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Al año siguiente, salió al mercado la primera computadora de su autoría: la Turbo PC. Con un costo de 795 dólares, esta se vendía directamente a los usuarios, lo que otorgaba un trato más personal entre la compañía y los consumidores. Gracias a ello, vendió más de 60.000 ordenadores.

De la reestructuración a ganancias infinitas: la historia de Dell Technologies

En enero de 1984, Dell fundó su primera empresa, llamada inicialmente PCs Limited, con la que buscaba fabricar y vender PCs directamente al consumidor.

Con el pasar de los años, la compañía cambió su nombre a Dell Inc., pero debido a la llegada del iPhone y la disrupción de Apple en el mercado de la tecnología, poco a poco empezó a decaer. Fue en ese momento cuando su fundador, que ya había dejado el puesto de CEO, decidió comprar las acciones públicas de la compañía con el objetivo de reformar el modelo de negocios de la empresa.

Debido a la caída, Michel Dell decidió reestructurarla. Con la adquisición de la empresa almacenamiento informático EMC, que tenía un valor de 60 millones de dólares, las fusionó para crear Dell Technologies en 2016. En 2023, la división de software en la nube de Dell, VMware, se vendió por 69.000 millones de dólares, lo que impulsó la recaudación de la fortuna del empresario.

JSM / ds