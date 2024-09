Roger O'Donnell, el tecladista de la banda "The Cure", habló sobre su lucha contra el cáncer

El tecladista de la banda "The Cure", Roger O'Donnell, destacó la importancia de la concientización del cáncer, compartiendo su propia experiencia tras haber sido diagnosticado en septiembre de 2023 con una forma "muy rara y agresiva" de linfoma. A pesar de la gravedad del diagnóstico, O'Donnell aseguró que se encuentra bien y que su pronóstico es "asombroso".

El músico británico, de 68 años, reveló a través de sus redes sociales que, inicialmente, ignoró los síntomas durante varios meses. Sin embargo, finalmente decidió realizarse un escáner y someterse a una cirugía, descubriendo entonces la devastadora noticia. En ese momento, Roger se encontraba con The Cure en pleno Shows of a Lost World Tour, a punto de iniciar la etapa sudamericana del tour.

Roger O'Donnell una lucha "asombrosa" con el cáncer en la sangre

Durante los últimos 11 meses, Roger estuvo en tratamiento para combatir el cáncer de sangre, contando con el apoyo de los mejores especialistas y el acceso a innovadoras terapias inmunológicas, así como a medicamentos que se utilizó desde hace más de un siglo. La fase final de su tratamiento incluyó radioterapia, uno de los primeros tratamientos desarrollados contra el cáncer.

Con un espíritu optimista, O'Donnell publicó un mensaje poderoso en sus redes sociales: "El asesino del hacha tocó a la puerta y no respondimos", afirmó, subrayando la importancia de la detección temprana y de tomar medidas si se sospecha la presencia de síntomas. "Todo lo que tengo que decir es que se HAGAN LA PRUEBA", enfatizó, instando a todos a que no ignoren posibles señales de advertencia.

Para concluir su comunicado, Roger envió un mensaje de apoyo a quienes están enfrentando el cáncer, así como a sus seres queridos. "Si conoces a alguien que esté enfermo o sufriendo, habla con él, cada palabra cuenta, créeme que lo sé", aconsejó, al tiempo que expresó su profundo agradecimiento a los médicos, enfermeras, técnicos, amigos, familiares y a Mimi, destacando lo difícil que puede ser para quienes acompañan en este proceso. "Me gustaría agradecer a mis médicos, todos ellos son estrellas de rock", concluyó con gratitud.

Cómo es la relación de Roger O'Donnell con The Cure

En 1987, Roger O'Donnell, quien era amigo de larga data de Boris Williams, el baterista de The Cure en ese momento, se unió a la banda como teclista. Ese mismo año, participó en el tour de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, contribuyendo con su talento al icónico sonido del grupo. Sin embargo, en 1990, O'Donnell decidió dejar The Cure temporalmente debido a diferencias de opinión con el resto de los miembros.

Después de una pausa, O'Donnell regresó a la banda en 1995, donde desempeñó un papel crucial en la grabación de tres álbumes, llevando a The Cure hacia una nueva era al introducir al grupo en el mundo digital. A pesar de su valiosa contribución, en 2005 Robert Smith decidió reformar la banda, y O'Donnell quedó fuera del proyecto hasta su regreso en 2011.

En marzo pasado, The Cure celebró el 30 aniversario de su emblemático álbum en vivo Paris con una reedición especial. La influencia de la banda en el rock alternativo es innegable, y la historia de Roger O'Donnell no solo resalta su impacto en la música, sino que también pone en foco su valiente lucha personal. Su experiencia subraya la importancia de la educación para la concienciación y la detección temprana de enfermedades, un tema vital que sigue resonando hoy en día.

