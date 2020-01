De frontman de Stone Giant a solista como 'Bluhauz': "La clave de todo es la constancia"

por Florencia de Sousa

Sebastián Fernández, frontman de la banda Stone Giant conformada en Berklee College of Music, regresa a la escena musical con un proyecto solista llamado Bluhauz. El argentino arranca el 2020 con el lanzamiento de su primer sencillo Purify my Soul, el cual ya tiene videoclip y verá la luz este viernes 10 de enero.

Después de haber tocado en diferentes festivales en todo el mundo y transitar la experiencia de formar parte de un grupo, enfrenta uno de sus mayores desafíos: "Ahora es cuando se va a ver lo que realmente soy", sostiene. En una entrevista con PERFIL habló de su presente en Miami y de sus deseos de hacer llegar con su música y sus canciones, un mensaje.

—¿Cómo vivis esta etapa solista de tu carrera luego de haber pasado por una banda donde tal vez las tareas en cuando a composición y música son tareas repartidas entre varios?

—Bluhauz me pone devuelta en la escena del rock. Estaba tratando de encontrarme un poco de vuelta después del quiebre de Stone Giant donde estaba involucrado en todos los aspectos, me encargaba de todo. Cuando estás en una banda quizás escribís un tema que al otro no le gusta y lo quiere cambiar, o vos querés decir algo en la letra y otro quiere decir otra cosa. Acá (solista) se da algo así como una libertad de expresión. Soy mi propio jefe en todos esos sentidos, porque con este proyecto me siento más yo. Se trata de un trabajo de rock/blues pero también lo mezclo con las baterías y trato de decir cosas con las que me siento identificado en las letras. Si bien soy solo yo pero arriba de un escenario, tengo músicos para tocar, pero no es como en una banda donde todos opinan, entonces esto me da un poco la libertad de, al fin del día, hacer lo que yo quiero.

—Lanzás como primer sencillo "Purify my Soul", ¿de qué trata?

—Este nuevo single es muy rockero pero le da el twist con la batería. No creo que todas las canciones a futuro sean así porque sino no hay espacio para crecer creativamente, pero quizás este tema y el segundo vienen con este estilo. Me gusta que las primeras canciones sean energéticas.

En buena compañía. Para la producción de su video, Fernández contó con el trabajo de la fotógrafa brasilera Anne Godoneo, quien además es su pareja.

—¿Cómo se gesta el videoclip de este primer sencillo?

—Primero habíamos grabado un video más todo actuado y cuando vimos la edición nos dimos cuenta que no nos gustó, entonces decidimos armar otra cosa con imágenes muy viejas y se nos ocurrió mezclar lo que soy yo tocando y cantando el tema con imágenes que, una vez que entendés la letra, el video muestra todo lo que puede llegar a expresar la tentación y el mal pero, en la segunda mitad del video empiezan a aparecer más imágenes de familia, amor, bondad, como si en este punto de la canción ya te purificaste. Al mismo tiempo creo que este videoclip logra que alguien que no me conoce se mantenga interesado en verlo. Se hizo en blanco y negro por decisión de Anne que le encanta toda esa movida.

—¿Resultó fácil trabajar con tu pareja en todo este proceso?

—Con Anne nos respetamos mucho a la hora del trabajo, confío mucho en lo que hace y la dejo que haga lo que quiera, solo le cuento más o menos por donde viene la idea y ella lo hace. Ella también hace en este momento el trabajo de una art director, me dice 'tenés que postear esta foto, acá tenés el contenido', tomó ese rol y a mí me ayuda y es una persona que confío, ella está de productora y de fotógrafa también de este trabajo. Al final del día creo que nos ayudamos los dos.

'Bluhauz' es egresado de Berklee College of Music. Foto Anne Godoneo

—Además de escribir las canciones, cantar, tocar y estar frente a cámara, también estás a cargo de la producción del material...

—Sí, y lo encaro solo pero a la vez con la productora LoSweet Records en la que estoy con mi socio David Molho y donde se sumó Pablo Bella Bella que es el bajista de Ricky Martín. Todos vivimos en Miami y nos dedicamos a producir a artistas. En el caso de Purify My Soul la escribí yo, la producción la hicimos en los estudios de GroovyLand Music en Miami y está Pepe Hidalgo también, que es el baterista de Stone Giant.​

—En Argentina muchas veces para lanzarse en la música, las bandas nuevas tienen que tener una productora detrás que los respalde, ¿en Miami pasa lo mismo?

—Tengo bandas de amigos en Argentina, y desde acá observo, y veo que sobre todo en Buenos Aires cuando las bandas comienzan a moverse y hacen su primer Niceto o su primer Vorterix, tienen un lugar para crecer bastante rápido si son constantes. En relación a Miami, el lugar se convirtió desde hace tiempo en una ciudad muy fuerte en lo que es la música, no solo en el reggaeton, sino también de rock y pop, en unos días tocan los Gun's Roses por ejemplo. Miami es importante como lo es los Ángeles y Nueva York.

—¿Te imaginabas cuando te fuiste de la Argentina a estudiar afuera que ibas a llegar hasta donde estás ahora?

—Arranqué Berklee a los 20 y a los 24 toqué en el Lollapalooza. Quizás con el paso de los años estoy un poco más sabio, he experimentado tanto estar arriba como abajo, que un proyecto se funda y que a otro le vaya bien. Me involucré con mucha gente, pasé muchas horas en estudios de grabación, con ingenieros y músicos, de una manera no planeada porque cuando fui a Berklee pensé que iba a tocar la guitarra, pero me encontré que un día estaba produciendo un concierto de Julieta Venegas en Nueva York, al día siguiente toco en un festival, son cosas que no las planeas y van surgiendo. Ahora me siento más preparado en todos esos aspectos y la clave de todo es la constancia, yo no tengo dudas que si hubiésemos seguido a full con Stone Giant hoy seríamos una banda heavy, pero las cosas pasan como pasan y la clave ahora es no parar.

—Todo tu material hasta ahora se conoce en inglés ¿no pensaste en incluir ahora en este proyecto solista un tema en español?

—El español está sobrepasando al mundo, hay artistas que cantan en español y tocan por todo Europa. Quizás en algún momento puede llegar a ser algo divertido y diferente largar algo en español, porque siempre saco temas en inglés que es lo que me gustó desde siempre, pero nunca se sabe, quizás se viene un tema de Bluhauz en español y llamar a artistas argentinos para que colaboren.

Largo recorrido. Después de años en Stone Giant, la banda se tomó una pausa pero Sebastián continua en el camino musical. Si bien en este 2020 llegó la hora de emprender este camino solista, no olvida la experiencia que le dio estar al frente de un grupo que además estaba integrado por jóvenes de diferentes nacionalidades: "A los chicos de Stone los conozco hace 10 años y pasamos por muchas cosas, aprendí mucho sobre cómo funciona la industria y quién está a cargo de qué, lo que funciona y lo que no. A mi siempre me gustó el blues, y creo que es ahora con este proyecto cuando se va a ver lo que realmente soy yo, de lo que digo y canto, se me abre todo un espacio para mostrarme a mí y a la gente y decirles 'esto es lo que soy yo', a partir de ahí ir evolucionando", explica 'Bluhauz'.

Los escenarios ante públicos masivos son algo por lo que 'Bluhauz', de la mano de Stone Giant, ya conoció. Con la banda participaron de diferentes e importantes festivales en los últimos años: Lollapalooza Argentina y Chile (2016), Personal Fest (2016), BUE Festival( 2017). Ante este flamante proyecto, el argentino busca reencontrarse y expresar plenamente su inspiración -la cual viene de la mano de artistas como Eric Clapton, BB King, Stevie Ray Vaughan y Jimi Hendrix- y el tema "Purify my Soul" es solo un adelanto de ese trabajo de introspección y de lo que se viene próximamente.

