por Ernesto Ise

Hay varias cosas que quedarán asociados al coronavirus. El barbijo ya no será un accesorio propio de médicos y enfermeros e incluso de cocineros, sino que remitirá a esta pandemia. Y desde lo fashion, el “rapado” también se acomoda para ubicarse como una de las tendencias que quedarán como recuerdo de los tiempos del Covid 19. Ricky Martin fue uno de los primeros que accionó la máquina de rasurar sobre la cabellera de su pareja Jwan Yosef. El cantante y el artista plástico se autoimpusieron el aislamiento social en su mansión de Los Angeles en marzo.

Mucho tiempo antes de que en Estados Unidos el coronavirus pasará a estar como monotema en todas las noticias y en la agenda de Donald Trump. Así a fines de marzo, el rasurado total que Ricky Martin le hizo a Jwan Yosef lo bautizaron “spring cleaning” (limpieza de primavera). Y hubo filmación, posteo y producción de fotos posterior. Es decir, el esquema habitual de la vida en redes sociales. Ese mismo día, Ricky Martin se podó un poco su pelo hasta que hace unas horas, se mostró con un rasurado aun mayor que usó para una grabación casera -en su garage- y con un teléfono celular de su hit 2020 Tiburones en versión remix.

En su casa de Medellín (Colombia) otro cantante también dijo adiós a su cabello y maquinita en mano, Maluma se filmó mientras se rapaba. Incluso su madre le dio los toques finales al corte casero. En versión rapado y con gorra, Maluma hizo después un vivo por instagram con sus fans.

En otro continente y aun cuando el primer ministro de su país, Boris Johnson exhibía su sorna frente a la pandemia del coronavirus, David Beckham ya en la última semana de marzo usaba sus redes sociales con la campaña Quedate en casa por aquellos que amamos (en inglés por supuesto). El ex futbolista es otro de los que se rapó y se fotografió en blanco y negro en una pose que no se lo reconoce del todo con la frase: “Es lo que tenía que hacer”. Su colega Cristiano Ronaldo es otro de quienes hicieron del aislamiento social un mensaje. “Ahora no lo pienses, déjate llevar”, le dice Georgina Rodríguez, su mujer argentina, mientras rasuradora en mano acciona contra su pelo. Ronaldo no se animó al nivel de Beckham, Maluma o Ricky Martin pero sin estilista a mano, dejó su cuidado look en los de su mujer. Tampoco se animó al rasurado total JBalvin. Lo suyo fue una mezcla de exhibir como se siente en estos tiempos de pandemia y potenciar su última producción, Colores. JBalvin se cortó el pelo lo suficiente para teñirlo con los colores del arco iris y JBalvin “se abrió” emocionalmente con la frase: “Por más oscuro que este el momento, volveremos a ver el arco iris”.

En redes, hay millones de fotos de gente no famosa que postea fotos con el cabello rapado. Basta ver los posteos que acumulan los hashtags #rapado #rapadostyle #headshave #rasato y, por supuesto, también #skinhead.