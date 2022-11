“Vi que el tiempo se me acortaba en todos los sentidos, así fue que me planteé esta gira”

No fue una conferencia. Se pareció más a un stand up interactivo o, más que nada, a una “misa”, por el silencio y la atención que Joan Manuel Serrat provocó desde un escenario que tenía solo una mesa, copa de agua y un micrófono. Ni las cámaras de los fotógrafos sonaron durante el único encuentro que tuvo el músico con la prensa argentina, y quien haya estado en una sabe que eso no es usual. Y las preguntas provocaron respuestas que generaron emociones que, de alguna manera, se dieron en dos direcciones, del escenario a la platea donde estaban los de la prensa, y viceversa.

Quizás esto haya sido porque, de alguna manera, el cancionero de Serrat atravesó a muchos de los presentes en algún momento de la vida. Además, él se mostró con ganas de hablar, a punto tal que, para sorpresa de su productor, extendió la hora prevista para ese único contacto con los medios locales.

Serrat transmitió que esos 78 años vividos están marcando el fin de un ciclo, en este caso, su adiós a los escenarios, “no a la vida, ni a la gente, ni al país, ni al cariño que nos ha unido, un afecto que me lo recuerdan cada vez que bajo en Ezeiza estos últimos sesenta años”, dijo el cantautor catalán.

También quedó claro de su conciencia de finitud, una que se dio después de un hecho concreto. “El día que Joaquín (Sabina) tuvo la mala fortuna de caerse en el escenario cuando estábamos haciendo nuestra tercera gira de Dos pájaros a tiro (N. de la R.: fue el 12 de febrero de 2020, en Madrid), empezó toda una necesidad de aclarar el futuro, de ver dónde estaba parado. Y justo después de eso, apareció la terrible pandemia de la Covid que cambió nuestras vidas. En mi caso, me tuvo recluido en mi casa, y hablo de una reclusión entre comillas, porque en mi casa tengo parte de las cosas que me son importantes y fundamentales: libros, discos, mi familia… Pero yo veía que el tiempo se me acortaba considerablemente en todos los sentidos, y me dije que, en cuanto se pudiera, me iba a plantear mi vida profesional como una última gira”.

Esa gira –El vicio de cantar–que comenzó en Nueva York y culminará en diciembre, cuatro días antes de su cumpleaños, en Palau Sant Jordi (Barcelona), es la que lo trajo a Argentina. Y esta noche tendrá su debut en el Autódromo de Rosario; luego otra en Córdoba, y seis en Buenos Aires.

—¿Cuál es el desafío de esta gira de despedida?

—El de dejar un buen sabor de boca que tengo con mi oficio, con la gente, la música y todo. No he contado los conciertos que tengo contratados, ni los que ya he hecho, ni los que me quedan. Es una actitud absolutamente defensiva: esta gira está llena de trampas, de emociones, de nostalgias, de un sentimiento tremendo de alejamiento de algo que me ha hecho muy feliz. Por tanto, llevo cada uno de los conciertos como el único que existe. Cada día que subo a un escenario estoy atravesado de emociones a las que no quiero renunciar ni tampoco potenciar, porque, si no, me desarmaría en los escenarios.

—¿Reconsideraría igual regresar a las giras si Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel o, por caso Miguel Ríos, se lo propusieran?

—No tengo idea, pero no creo que suceda porque ya se hizo (N. de la R: con todos ellos hizo giras ). Y realmente el tiempo es muy escaso y hay que aprovecharlo en todas las cosas nuevas que nos pueda ofrecer. De cualquier manera, siempre podemos divertirnos entre nosotros, inventándonos cualquier historia que sabemos que, como tantas en nuestras vidas, no haremos jamás.

—¿Y qué supone que hará cuando regrese a Argentina ya sin la agenda de conciertos?

—Siempre hay unos rituales de camino. Tengo tendencia a recorrer algunos lugares en los que he estado y a los que he visto modificarse con alegría, y a veces, con una profunda tristeza, nostalgia. Esto siempre va apoyado por algo fundamental, los lugares valen en tanto y en cuanto han sido compartidos con gentes, con amigos, con quereres, con sueños, o con todas estas cosas juntas. Mientras estos sigan ahí… Y en la medida en que desaparecen los sueños, las gentes, los amores, pues entonces también se modifican esos caminos. Me hablan de comer un asado, ir a la cancha, o del tango, pero no son los únicos factores de unidad con esta tierra. Además, ni todos los asados ni todos los partidos de fútbol están siempre a la altura de las expectativas. (Se ríe)

—Su gira señala desde 1965 hasta 2022… ¿Cómo y por qué cree que llegó hasta aquí con esa vigencia?

—La suerte, el destino, los avatares de mi vida han marcado mi camino. He hecho lo que me gustaba hacer. ¿Me he forzado? Trabajé y he sido un profesional que tenía un espíritu de trabajo. Siempre pensé que el esfuerzo era muy importante, pero también lo era ser feliz. Por eso escogí la música en lugar de la universidad, de la ciencia o aquello donde me hubieran llevado mis estudios. Me lo pasaba mejor (con la música); no me hice ningún planteo de futuro, no pensé que duraría hasta hoy ni tampoco lo contrario… Iba adonde me llevaban los zapatos, y en el camino del aprendizaje está también el riesgo…

—Pero la idea del retiro…

—A ver, he tomado esta decisión de salirme del escenario, de dejar una de las partes más divertidas de mi oficio, donde me lo paso mejor, pero también la que requiere mayor disciplina, es más rigurosa. Pero no por eso voy a dejar de escribir, de componer, de amar, de vivir… Dejaré de hacer entrevistas seguramente, y otras cosas que pudieran resultarme no tan divertidas.

—¿Nunca le gustaron las entrevistas ?

—Solo cuando se convierten en interrogatorios no me gustan. O cuando te preguntan absolutamente de todo pensando que sabés de todo, y verdaderamente no sabemos de nada, ni yo ni quien me pregunta. Charlas, sí; interrogatorios, no.

—Como usted en su momento, España tiene artistas que como Rosalía o C.Tangana toman elementos de la música tradicional española y la resignifican en su obra y la exportan al mundo. ¿Está atento a eso, lo siente así?

—Usted habla de dos artistas que son excepcionales, como son C.Tangana y Rosalía. Ellos han trabajado con mucha inteligencia, son artistas muy completos. Ellos mismos pueden dar una visión determinada de la música, pero ahí dentro hay muchas más cosas. Son artistas muy jóvenes, muy forjados, muy formados, de muy largo recorrido. Pero también hay otra generación de gente más grande, que quizá no está en esa dirección tan internacional como ellos dos, pero están haciendo mucho camino.

—Dos fuerzas generacionales que se potencian…

—En general, la aparición de grandes estrellas tiene el soporte de un firmamento que es el que dispara y apoya la aparición de las grandes figuras. Este es un momento muy interesante, y de algún modo un poco complicado de poder separar qué es este estilo y qué es este otro… Pienso que hace cincuenta años se separaba todo con más dramas y con más facilidad. Nosotros lo hacíamos. Ahora hay una gran fusión, hermanamiento, lío –llamémoslo como quieran– de fórmulas musicales y de resultados musicales. Cosas que uno no acaba de entender, pero que el tiempo se ocupará de ubicarlas en su lugar…

—¿Siente que hoy no hay espacio para la figura del cantautor como lo fue usted?

—Sería bueno, ¿no? Al menos interesante. Yo he tenido una vida satisfactoria. Igual si hoy me dieran una oportunidad, yo no vuelvo por ahí… No sé cómo sería, ni cuáles serían los fundamentos que me llevarían a volver a elegir a hacer esto. Yo fui el resultado de una época, de unas circunstancias que son las que me hicieron tomar este camino. Y por supuesto había precedentes; yo los tuve. Eran gente con la cual “me pegué al rebuzno”. Estaban Paco Ibañez, (George) Brassens, (Charles) Aznavour, (Jacques) Brel... También los cantantes italianos de los años 60. Mi realidad y mis fantasías no cazarían bien en este futuro hipotético de ser un cantautor en este momento.

—¿Cómo se lleva hoy con sus canciones?

—Mi relación es bastante buena. Las que dejo de tocar es porque ya no me gustan. Hay canciones a las que les tienes un cariño especial, no porque sean las mejores; otras quedaron en el tiempo por las metáforas que usaba. También he hecho malas canciones, pero estoy seguro que no hice alguna de la que tenga que avergonzarme.

—En 2019 celebraste en escena junto a Sabina la liberación de Lula. ¿Qué opinión te merece su triunfo electoral?

—La victoria de Lula es un hecho buenísimo para el Brasil, para América en general y para el mundo en particular. Pero no basta con un triunfo electoral, habrá que ver cómo puede manejar la historia que se le ha puesto entre las manos, cómo incrementa la base social que necesariamente requiere para poder llevar adelante sus planes.

Una amistad que nació en el Mundial 82

“Mi casa está llena de cosas del Negro (Fontanarrosa)”, dice Serrat. “Es un amigo que no solo ha sido para mí uno de los más generosos y más buenos que hayamos podido conocer”. La amistad entre ambos surgió en Barcelona, durante el Mundial de fútbol de 1982. Serrat estaba junto a Menotti en la cancha en el partido inaugural en el que la Selección argentina perdió con Bélgica. Después del partido, Menotti lleva a Serrat a un bar donde se reunían los argentinos que, obviamente, estaban con humor por el suelo. Y en la barra estaba el rosarino. “Esa fue nuestra primera comunicación, ni muy brillante, ni muy interesante”, recuerda Serrat en la conferencia de prensa. “El Negro deprimido era...Bueno, había que tenerle mucha confianza cuando estaba así. Hablaba poco, pero muy bien y muy justo. Al año siguiente, yo viajo a Argentina y voy a Rosario y pedí ir a su casa, justo había nacido su hijo Franco. Y así nos hicimos amigos. Hoy es un recuerdo muy agridulce en el sentido de que su muerte fue muy injusta, si es que hay muertes que son justas. Y la dignidad con la que la llevó fue tan ejemplar, el camino que tuvo que recorrer fue muy duro para él y para quienes estaban a su alrededor”. Ayer en Rosario, donde hoy el cantautor catalán comienza la “etapa Argentina” de su gira de despedida de los escenarios, se homenajeó esa amistad con el bautismo de la esquina Fontanarrosa-Serrat, donde está emplazado el mítico bar El Cairo. “Para mí, Fontanarrosa es el rosarino más famoso de todos los que esa ciudad ha dado. En los lugares más exóticos del mundo me he cruzado con rosarinos y todos me decían lo mismo: ‘Soy de Rosario, y soy amigo de Fontanarrosa’”.