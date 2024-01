Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

La acción comenzará a las 16.30 nos mudamos hasta Inglaterra, porque el Chelsea de Enzo Fernández se enfrentará al Aston Villa del "Dibu" Martínez por la FA Cup desde las 16.30 Hs en Star+. Mientras que, a las 17 Hs el Tottenham se medirá con el Manchester City. Ambos por el FA Cup y estará disponible en ESPN y Star+.

Por otro lado, en la NBA, Dallas Mvicks se enfrentará con Atlanta Hawks a las 21 Hs en ESPN 2 y Star+.

Y para el cierre del día, en la Liga Argentina, Independiente enfrentará a su tocayo mendocino cuando se mida ante Independiente Rivadavia a las 21.15 hs en ESPN Premium. En simultáneo, estará jugando Banfield y Huracán desde las 21 horas y se televisará en TNT Sports.

En la jornada del sábado, San Lorenzo recibe a Lanús, desde las 17 hs por TNT Sports, y seguido de eso, Boca visita a platense desde las 19 horas, en el primer partido oficial de Diego Martínez a cargo del Club de la rivera. Lo televisará ESPN Premium.

Y la jornada la cierran, Racing y Unión a las 21 hs, en el cilindro de Avellaneda y se podrá ver por la pantalla de TNT Sports.

Para cerrar un fin de semana a puro fútbol, la Lazio se enfrentará contra el Napoli, desde las 14 horas en ESPN y Star+.

A partir de las 16.45, la Fiorentina se medirá frente al Inter por la serie A. Se televisará en ESPN y Star+.

Volviendo para el fútbol local, River recibirá a Argentinos Junior en el Más Monumental a partir de las 19 Hs por TNT Sports.

Por último, Estudiantes de La Plata y Belgrano serán los encargados de cerrar un domingo a puro fútbol desde las 21 horas en la pantalla de ESPN Premium.

Agenda deportiva completa del viernes 26 de enero

COPA DE LA LIGA

18:00 Barracas Central vs. Vélez TNT SPORTS

19:00 Talleres vs. Gimnasia LP ESPN Premium

21:15 Banfield vs. Huracán TNT SPORTS

21:15 Independiente Rivadavia vs. Independiente ESPN Premium

SERIE A

16:30 Cagliari vs. Torino STAR +

BUNDESLIGA

16:30 Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 DGO / ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:50 Lyon vs. Rennais STAR +

LIGA DE ESPAÑA

17:00 Almería vs. Alavés DGO / DSPORTS+ / 1613

FA CUP

16:30 Chelsea vs. Aston Villa STAR +

17:00 Tottenham vs. Manchester City DGO / ESPN / STAR +

PREOLÍMPICO

17:00 Bolivia vs. Ecuador DGO / DSPORTS / 1610

20:00 Brasil vs. Colombia DGO / DSPORTS / 1610

NBA

21:00 Dallas Mavericks vs. Atlanta Hawks DGO / ESPN 2 / STAR +

Agenda deportiva completa del sábado 27 de enero

COPA DE LA LIGA

17:00 San Lorenzo vs. Lanús TNT SPORTS

19:00 Platense vs. Boca Juniors ESPN Premium

21:00 Racing vs. Unión TNT SPORTS

SERIE A

11:00 Atalanta vs Udinese

14:00 Juventus vs Empoli ESPN / STAR +

16:45 Milan vs Bologna STAR +

FA CUP

09:30 Ipswich Town vs Maidstone STAR +

12:00 Leeds United vs Plymouth STAR +

12:00 Leicester City vs Birmingham STAR +

12:00 Sheffield United vs Brighton And Hove STAR +

12:00 Everton vs Luton Town STAR +

16:00 Fulham vs Newcastle DGO / ESPN / STAR +

ABIERTO DE AUSTRALIA

00:25 Semifinales DGO / ESPN 2 / STAR +

Agenda deportiva completa del domingo 28 de enero

COPA DE LA LIGA

17:00 Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia ESPN Premium

19:00 River Plate vs. Argentinos Juniors TNT SPORTS

21:00 Estudiantes LP vs. Belgrano ESPN Premium

SERIE A

14:00 Lazio vs Napoli STAR +

16:45 Fiorentina vs Inter ESPN / STAR +

FA CUP

08:45 West Bromwich vs Wolverhampton STAR +

11:00 Watford vs Southampton STAR +

11:30 Liverpool vs Norwich City STAR +

13:30 Newport County vs Manchester United DGO / ESPN / STAR +