Caso Loan Peña: el pedido desgarrador de la mamá del nene de cinco años que lleva más de dos meses desaparecido

La mamá de Loan Peña, María Noguera, le imploró a las hijas de Laudelina, qué diga dónde está su hijo de cinco años que lleva más de dos meses desaparecido. "No mientas, no digas cosas que no son, que no pasó", le exigió María a la tía de Loan, que actualmente es una de las siete detenidas.

El cruce se dio en el medio de una marcha en la localidad de Nueve de Julio en la que participaron vecinos que reclamaron por la aparición del menor.

Es que en los últimos días se instaló con mayor fuerza la hipótesis del atropellamiento del nene a manos de la ex funcionaria, Victoria Caillava y su marido, Carlos Pérez, ambos también detenidos. La versión la sostiene el ex abogado de Laudelina, José Codazzi.

Sin embargo, los peritos manifestaron que no se podrá saber si la sangre encontrada en la camioneta del matrimonio pertenece a Loan, ya que no hay suficiente material genético.