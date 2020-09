Daniel Funes De Rioja, titular de COPAL: "El COVID-19 ha arrastrado una crisis a nivel mundial"

Daniel Funes De Rioja expresó que “la responsabilidad es de todo el proceso coronavirus. "Este COVID-19 ha arrastrado claramente una crisis económica de distintos grados, de distinto impacto a nivel mundial. Pero la caída del producto bruto del 5% al 10%, en algunos casos fue mayor, será el caso nuestro porque veníamos de arrastre con otra crisis. Lo cierto es que es de causa de carácter general, esa causa de carácter general hace que repiense su estrategia y eligen aquellos lugares o regiones donde pueden ser sus negocios más débiles o estar replanteando sus objetivos. En segundo lugar porque hay otro impacto negativo en el comercio internacional, esto también es un dato a tener en cuenta”.

El empresario agregó que “las medidas de prohibición de actividad han llegado a determinado rubro que implican un periodo muy largo. Hay redefiniciones en esto desde el punto de vista operativo. Yo no busco culpables, lo que digo es que estamos en el medio todavía de una pandemia, de bordes no definidos ni de tiempos definidos. Para recuperar la Argentina, recuperar la economía y recuperar la inversión, me parece que hay que tener tres factores. El primero es la certidumbre, frente a la incertidumbre de la pandemia hay que tener certidumbre. En segundo lugar, confianza, en inversores, con respecto a la iniciativa privada. Nosotros no somos partidarios de medidas como las prohibiciones, el tema de los precios máximos, sostenido en el tiempo o el tema de prohibiciones porque le quita la flexibilidad necesaria para adaptarse a la circunstancia que a cada empresa le toca vivir. Y en tercer lugar concertación de políticas de largo plazo que permitan frente a la crisis Argentina decir bueno qué vamos a acordar hacia adelante, más allá de que haya elecciones a medio término”.

Funes de Rioja: "Las pymes no tienen ninguna posibilidad de afrontar el pago del aguinaldo"

Funes De Rioja compartió su mirada sobre el éxodo de las empresas, “acá hay una palabra milagrosa que se llama ‘vacuna’, en primer lugar para la pandemia. Después esto implica el punto de partida de una recuperación, para acelerarla y crecer hay que tener estabilidad macroeconómica y generar esta confianza, previsibilidad, respeto al estado de derecho y fundamentalmente un entorno favorable para los negocios. Argentina tiene que crecer. Tiene que haber menos presión impositiva para que haya más inversión y estimular la inversión, no asustar al inversor ni al ahorrista sino hacerlo invertir”.

“Lo lógico es que este país, nuestro país, tiene una inflación pronunciada. Somos víctimas todos de la inflación, también los empresarios. Entonces donde la gente busca refugio en otra moneda es una realidad de décadas. Lo revierto no solo implementando desde el Gobierno sino discutir y estamos dispuestos a discutir, empresarios, trabajadores. Discutir las reglas de juego. Argentina tiene que mirar al siglo XXI en serio para ser confiable también para el inversor”, explicó.

I. R. A