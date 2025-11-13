El asesino que mató a golpes a turista brasileña fue declarado inimputable

El indigente de 30 años acusado de matar a golpes a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años que había llegado al país para visitar a su hija en el barrio porteño de Balvanera, fue declarado inimputable.
El hombre cruzó a la mujer en la avenida Corrientes al 3200 y la atacó a golpes, hasta que la víctima cayó al piso y perdió la vida por el impacto que sufrió.
El presunto agresor fue detenido en la la avenida Córdoba y Junín horas después.
Luego, fue trasladado al Hospital Borda, donde se constató que el acusado registraba “20 antecedentes por delitos graves que incluyen: robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública, con reiteradas intervenciones policiales desde 2017.
Además, registra varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos a los hospitales Piñero, Durand y Borda, de donde se fugó, de acuerdo a lo que informaron las autoridades policiales.
En la causa intervino la fiscalía N°16 del mismo fuero.