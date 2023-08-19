Ecuador elige: cerraron las campañas electorales con chalecos antibalas, cascos y custodias

Casi 13 millones y medio de votantes elegirán entre ocho fórmulas quien completará el mandato del objetado, por corrupción, Guillermo Lasso.

El asesinato de Fernando Villavicencio, baleado por un colombiano, puso en primer plano la ola de violencia sin antecedentes.

Su reemplazante, Christian Zurita por el movimiento “Construye”, frente a la madre del extinto entre remeras y globos blancos, dijo: “somos la memoria que tenemos por no permitir la destrucción de un proyecto”.

Luisa González, candidata de la correísta “Revolución Ciudadana” se perfila como la ganadora aunque iría al balotaje.

Esa agrupación sufrió el atentado mortal contra el dirigente Pedro Briones. En tanto que el candidato de derecha Daniel Noboa denunció un ataque contra su caravana y se investiga si fue un tiroteo entre delincuentes. Entre otros está Yaku Pérez, de la “Alianza Claro que se Puede”.

En su segundo intento de llegar al palacio de Carondelet, prometió seguir los tres principios indígenas, no robar, no mentir y no ser vago.

