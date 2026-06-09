La imagen de los políticos rumbo a las elecciones 2027: ¿Qué dicen las encuestas?

A más de un año del inicio formal de la carrera presidencial hacia 2027, las encuestas comienzan a mostrar cómo se reconfigura el escenario político argentino. Aunque todavía falta tiempo para la definición de candidaturas, los sondeos más recientes permiten observar tendencias sobre la imagen de los principales dirigentes y el nivel de respaldo que conserva el presidente Javier Milei.

Diversas consultoras coinciden en que la imagen del mandatario atraviesa una etapa de mayor desgaste en comparación con los niveles de apoyo que registró durante los primeros meses de gestión. Sin embargo, Milei continúa siendo una de las figuras centrales del escenario político nacional y mantiene un núcleo de respaldo que lo posiciona como un actor competitivo de cara a una eventual búsqueda de reelección.

Algunos relevamientos difundidos durante las últimas semanas ubican la imagen positiva del Presidente en una franja cercana al 35% y 38%, mientras que la valoración negativa supera el 50% en varias mediciones. La tendencia refleja una polarización persistente: conserva un apoyo importante entre sus votantes, pero también registra elevados niveles de rechazo.

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Las encuestas también muestran movimientos dentro del propio espacio oficialista. La dirigente mejor posicionada en algunos estudios es Patricia Bullrich, quien aparece con niveles de imagen positiva similares o incluso superiores a los del Presidente en determinadas mediciones.

En la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof continúa siendo uno de los nombres con mayor proyección para disputar la Presidencia. Algunos sondeos muestran una competencia ajustada entre el oficialismo y los sectores opositores cuando se consulta sobre escenarios electorales futuros.

Los analistas advierten que la evolución de la economía seguirá siendo el principal factor para explicar los cambios en la opinión pública. Variables como la inflación, el empleo, el poder adquisitivo y la percepción sobre la gestión serán determinantes para consolidar o modificar las preferencias de los votantes durante los próximos meses.

Por ahora, el panorama rumbo a 2027 permanece abierto. Si bien las encuestas muestran un descenso en la imagen de Javier Milei respecto de sus mejores registros, también indican que continúa siendo uno de los dirigentes con mayor nivel de conocimiento y capacidad de movilización electoral. Con más de un año por delante antes del inicio pleno de la campaña presidencial, los números actuales funcionan como una fotografía del momento, pero todavía están lejos de anticipar un resultado definitivo.