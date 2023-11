Eduardo Reina: "Mauricio Macri está manejando los hilos del armado de Javier Milei "

A todo o nada de cara al balotaje luego de que Javier Milei en una entrevista con Jayme Bayly, cuestionara el recuento de votos y se refiriera a un presunto fraude electoral, fueron muchas las voces que se pronunciaron a favor y en contra generando una gran controversia.

Por este motivo Canal E se comunicó con el especialista Eduardo Reina quien analizó la la charla entre Milei y Bayly, " Me parece y a mucha gente le pareció extraño que Javier Milei empiece a hablar de fraude de las elecciones y más pensando que puede ir ganando" y continuó diciendo que, "el contexto general de la entrevista fue un llamado a la gente, primero que vaya a votar, segundo que colabore en la fiscalización y que este no es un problema de él solo, él no es Superman dijo en algún momento, cuando le preguntaron si tienen que cambiar el día del feriado, dijo que no, que la gente sabe que tiene que ir a votar y es su responsabilidad por ende si no defienden el voto la misma gente el solo no lo va a poder hacer ", sentenció Reina.

" Hubo irregularidades en la elección que ponen en duda el resultado" , Javier Milei

Luego agregó: "El está de alguna forma elegante o indirecta diciéndole a la gente déjense de joder si quieren cambien las cosas vengan y voten y después por el otro lado el se maneja y sigue manejándose, defendiendo a Mauricio Macri como un patriota, porque en definitiva y con esto hay que darle la razón a Milei, él se quiso entrar a Juntos por el Cambio en su momento, pero la soberbia de Patricia y de Horacio hicieron pensar que se caía y que tenía fecha de vencimiento, entonces no lo tomaron y así fue, el de a poco a poco con su disruptividad, con su motosierra fue creciendo y llegó a ser el hombre que hoy está a punto de disputar el final del balotaje con Sergio Massa"

La alianza menos pensada

A los ojos del mundo político lo que parecía inviable, sucedió y trajo sus consecuencias dentro de juntos por el cambio, y en este sentido Reina agregó : " Juntos por el cambio explotó por el aire, las distintas vertientes por más que quieran parecer unidas, las pocas que quedan, no lo están. Larreta está tratando de conformar una fundación para empezar a trabajar para el futuro y ver que si eso funciona, sea un partido político. Los Radicales ya empezaron las reuniones para que su futuro sea independiente y la gente que está con Patricia y Mauricio va camino a una nueva coalición".

Macri es el jefe de Milei

"Mauricio Macri está manejando los hilos de muchas cosas de Javier Milei, evidentemente no es en un rol pasivo como dicen, no solo están en la fiscalización, aparentemente están tomando algunos cargos y trabajando en conjunto en la economía", detalló Reina y luego completó: "Están en los últimos planes trabajando sobre la inflación, están trabajando con Nicolás Posse y el equipo económico de Mauricio, apareció en escena el ex ministro Dietrich y vamos a ver a muchos que se mantuvieron al margen empezar a aparecer a apoyar a Milei".

Para finalizar Reina, se refirió a la neutralidad Horacio Rodríguez Larreta y de Martín Lousteau que sin decir que van a votar a Massa empiezan su armado a futuro.