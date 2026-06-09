Mundial 2026: El 80% de los empleados quiere ver los partidos en el trabajo

A medida que se acerca el Mundial 2026, la expectativa no solo crece entre los aficionados al fútbol, sino también en los lugares de trabajo. Un reciente relevamiento reveló que ocho de cada diez empleados desearían poder ver los partidos durante su jornada laboral, una tendencia que plantea desafíos y oportunidades para las empresas.

El estudio muestra que el interés por seguir los encuentros en tiempo real atraviesa distintos sectores y rangos etarios. La posibilidad de acompañar a la selección nacional y a los principales partidos del torneo es vista por muchos trabajadores como una experiencia social y cultural que trasciende lo deportivo.

Los especialistas en recursos humanos señalan que los grandes eventos deportivos suelen tener un impacto directo en la dinámica laboral. Mientras algunos empleadores temen una caída en la productividad, otros consideran que habilitar espacios para ver los partidos puede contribuir a mejorar el clima organizacional y fortalecer el sentido de pertenencia entre los equipos.

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Durante ediciones anteriores de la Copa del Mundo, numerosas empresas optaron por instalar pantallas en áreas comunes, flexibilizar horarios o permitir pausas especiales para que los empleados siguieran los encuentros más importantes. Estas medidas, según distintos análisis, ayudaron a mantener la motivación y reducir el ausentismo relacionado con el evento.

El Mundial 2026 presenta además una particularidad: se disputará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, con una mayor cantidad de selecciones y partidos. Esto implicará una agenda más extensa y horarios diversos, factores que podrían influir en la organización de las actividades laborales.

Los expertos destacan que la clave estará en encontrar un equilibrio entre las necesidades operativas de las empresas y el interés de los trabajadores. La planificación anticipada, la comunicación interna y la flexibilidad aparecen como herramientas fundamentales para gestionar el impacto del torneo.

En Argentina, donde el fútbol ocupa un lugar central en la vida cotidiana, la expectativa es aún mayor. La posibilidad de seguir el desempeño de la selección campeona del mundo genera entusiasmo entre millones de personas y anticipa que muchas oficinas, comercios y espacios de trabajo buscarán adaptarse para convivir con la pasión mundialista.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, el desafío para las empresas será aprovechar el entusiasmo que despierta el torneo sin afectar sus objetivos productivos. Para muchos trabajadores, poder ver los partidos en el trabajo no solo representa un beneficio, sino también una oportunidad para compartir una experiencia colectiva que, cada cuatro años, logra captar la atención del planeta entero.