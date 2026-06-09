Reino Unido y Finlandia defendieron la libertad de prensa en un mensaje ante periodistas argentinos

Con motivo del Día del Periodista, la Embajada Británica en Buenos Aires realizó este lunes un agasajo para trabajadores de prensa, con la participación del embajador del Reino Unido, David Cairns, y de la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz. Durante sus exposiciones, ambos diplomáticos reivindicaron el papel de los medios de comunicación y defendieron la libertad de prensa como un componente esencial de la democracia.

El discurso de Cairns apuntó directamente a la importancia de preservar el trabajo periodístico frente a la descalificación y la intimidación. “La intimidación a periodistas es inaceptable. Y los intentos de desacreditar al periodismo como tal, en lugar de debatir seriamente su contenido, son perjudiciales para la cultura democrática”, planteó el embajador británico. Luego agregó que “una democracia saludable debe dar espacio al escrutinio, a la crítica y al desacuerdo”.

La embajadora de Finlandia coincidió en esa línea y vinculó la libertad de expresión con la seguridad social y la confianza pública. “Los medios independientes son un pilar de la democracia: informan con rigor, ayudan a controlar el poder y combaten la desinformación”, afirmó Lindertz. También remarcó que los medios “dan voz a personas y grupos que muchas veces no son escuchados”, una función clave en sociedades atravesadas por tensiones políticas, tecnológicas e informativas.

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Una defensa de la prensa libre, independiente y plural

Cairns sostuvo que el periodismo cumple una función central para que la ciudadanía pueda comprender el mundo y tomar decisiones informadas. El embajador defendió una prensa “libre, independiente y plural” y subrayó que no se trata de un complemento accesorio del sistema democrático. “No es un complemento opcional de la democracia. Es parte de su infraestructura esencial, ya que asegura que el poder pueda ser interpelado”, afirmó.

El diplomático británico también marcó una distinción entre cuestionar una cobertura y atacar las condiciones mismas del periodismo. “Hay una diferencia importante entre discrepar con una cobertura o con una opinión, y socavar las condiciones que permiten la existencia del periodismo independiente”, precisó. Según Cairns, las democracias son más fuertes cuando esa diferencia se respeta y cuando las críticas no se convierten en intentos de desacreditar a la prensa como institución.

El mensaje se produjo durante la celebración por el Día del Periodista en Argentina, pero adquirió una lectura política más amplia. Aunque no hubo una mención directa contra el Gobierno, los discursos contrastaron con la postura que suele expresar la administración libertaria frente a un gran porcentaje de la prensa. El presidente Javier Milei ha definido en reiteradas oportunidades a buena parte del periodismo como “delincuentes” y popularizó entre sus seguidores la frase “no odiamos suficiente al periodismo”.

En ese marco, el planteo de los embajadores funcionó como una reivindicación del escrutinio público. La idea central fue que una democracia necesita periodistas capaces de preguntar, investigar, incomodar y controlar al poder sin temor a represalias. Para Cairns, desacreditar al periodismo en su conjunto debilita la cultura democrática porque reemplaza el debate sobre contenidos por un ataque a la legitimidad de quienes informan.

Finlandia y Reino Unido: libertad de expresión frente a la desinformación

Nicola Lindertz profundizó el vínculo entre libertad de prensa, seguridad y estabilidad social. “Que la información circule libremente también es clave para enfrentar crisis y mantener la estabilidad social”, sostuvo. La embajadora agregó que “cuando hay instituciones transparentes y los periodistas pueden trabajar con libertad, la gente se siente más segura”.

La diplomática finlandesa puso especial énfasis en el rol de los medios independientes frente a la desinformación y las noticias falsas. En tiempos de circulación acelerada de contenidos en redes sociales, la prensa profesional aparece como una herramienta para verificar datos, contextualizar hechos y ofrecer información confiable. Por eso, Lindertz defendió la necesidad de una prensa “libre y justa” y de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

El Reino Unido y Finlandia copresiden desde el 1° de marzo de este año la Coalición por la Libertad de los Medios, una alianza intergubernamental creada en 2019 e integrada por más de 50 países. Desde ese espacio, ambos gobiernos promueven la libertad de expresión, la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. El objetivo es sostener un compromiso internacional frente a amenazas, violencia, presiones y restricciones que afectan al periodismo en distintas partes del mundo.

Cairns explicó el sentido de esa coalición. “Desde ese rol, promovemos la libertad de expresión, la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Lo hacemos porque quienes ejercen el periodismo deben poder investigar y publicar de forma independiente, sin miedo”, sostuvo. También destacó que la independencia editorial es fundamental para construir sociedades “sanas y resilientes”.

Lindertz coincidió con esa mirada y advirtió que muchos periodistas enfrentan presiones crecientes. “Esta colaboración refleja un fuerte compromiso internacional, especialmente en un contexto donde muchos periodistas enfrentan amenazas, violencia y presiones en distintas partes del mundo”, afirmó. La diplomática también remarcó la importancia de proteger especialmente a las mujeres periodistas, que suelen estar expuestas a formas específicas de hostigamiento y violencia.

Un mensaje en medio de restricciones a la prensa en Casa Rosada

Si bien los embajadores evitaron referencias directas a la política doméstica argentina, sus discursos se produjeron en un contexto sensible. El Gobierno mantiene restricciones a la circulación de la prensa acreditada en los pasillos de Casa Rosada, una medida que cumplió un mes de vigencia el pasado 4 de junio. Por el momento, no existe una fecha definida para el final de ese esquema, instrumentado por el coronel mayor Sebastián Ibáñez por orden directa del mandatario.

La decisión oficial limitó el acceso habitual de periodistas a zonas donde históricamente podían circular para buscar información, consultar fuentes y registrar movimientos políticos. En ese escenario, el mensaje de Cairns y Lindertz sobre la necesidad de proteger el trabajo periodístico adquirió un peso adicional. La defensa del escrutinio, la crítica y la independencia editorial contrastó con una coyuntura local de mayor tensión entre el poder político y los medios.

El agasajo en la Embajada Británica reunió a trabajadores de prensa en una fecha simbólica para el oficio. Más allá del carácter protocolar del encuentro, los discursos pusieron en primer plano una preocupación global: la necesidad de sostener condiciones para que los periodistas investiguen, publiquen y cuestionen sin miedo. La libertad de prensa fue presentada no como un privilegio corporativo, sino como una garantía ciudadana para acceder a información confiable y controlar al poder.