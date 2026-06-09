Solo el 10% de los trabajadores puede ahorrar

La capacidad de ahorro de los trabajadores argentinos continúa siendo una de las principales preocupaciones en un contexto marcado por la inflación, el aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo. Según un reciente relevamiento, apenas uno de cada diez trabajadores logra destinar parte de sus ingresos al ahorro de manera regular.

El informe refleja las dificultades que enfrentan millones de personas para cubrir sus gastos mensuales. La mayor parte de los ingresos se destina al pago de alimentos, vivienda, transporte, servicios y otros consumos esenciales, lo que deja escaso margen para reservar dinero para el futuro o afrontar imprevistos.

Especialistas en economía familiar señalan que el ahorro suele ser uno de los primeros hábitos que se ve afectado cuando los ingresos pierden capacidad de compra. En muchos hogares, la prioridad pasa por mantener el consumo básico y cumplir con las obligaciones financieras, incluso recurriendo a créditos, cuotas o financiamiento para llegar a fin de mes.

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El estudio también revela diferencias significativas según el nivel de ingresos. Los trabajadores con salarios más altos tienen mayores posibilidades de generar un excedente, mientras que quienes perciben ingresos medios o bajos encuentran serias dificultades para apartar una parte de sus recursos. Además, la situación suele agravarse en hogares con hijos o con gastos extraordinarios vinculados a la salud y la educación.

La falta de capacidad de ahorro tiene consecuencias que van más allá de la economía cotidiana. Los especialistas advierten que limita la posibilidad de realizar inversiones, acceder a una vivienda, emprender proyectos personales o contar con un fondo de emergencia para enfrentar situaciones inesperadas.

En este escenario, muchas familias buscan alternativas para proteger sus ingresos, reducir gastos y administrar mejor sus recursos. Sin embargo, los analistas sostienen que la recuperación sostenida de la capacidad de ahorro dependerá en gran medida de la evolución de variables macroeconómicas como la inflación, los salarios y el nivel de actividad económica.

Mientras tanto, el dato de que solo el 10% de los trabajadores puede ahorrar pone de manifiesto las dificultades que atraviesa una gran parte de la población para planificar financieramente a largo plazo. La situación refleja un desafío persistente para los hogares argentinos, que continúan adaptándose a un contexto económico exigente y cambiante.