Una aerolínea paraguaya operará vuelos internacionales desde Jujuy y Salta

Las provincias de Jujuy y Salta sumarán una nueva alternativa de conectividad aérea internacional a partir de la llegada de una aerolínea paraguaya que anunció la puesta en marcha de operaciones desde ambos destinos del norte argentino. La medida busca fortalecer los vínculos comerciales, turísticos y culturales de la región con otros países de Sudamérica.

La incorporación de nuevas rutas representa una noticia relevante para el sector turístico y empresarial, que desde hace años reclama una mayor oferta de vuelos internacionales sin necesidad de realizar escalas en Buenos Aires. Según informaron fuentes vinculadas al proyecto, los servicios permitirán mejorar la conexión con Paraguay y facilitar el acceso a otros destinos de la región.

Autoridades provinciales destacaron que la llegada de la compañía aérea contribuirá a potenciar la actividad económica local. El turismo receptivo aparece como uno de los sectores más beneficiados, ya que una mejor conectividad suele traducirse en un incremento de visitantes y en mayores oportunidades para hoteles, restaurantes, agencias de viaje y comercios.

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En el caso de Jujuy, el crecimiento sostenido del turismo en los últimos años, impulsado por atractivos como la Quebrada de Humahuaca, el Cerro de los Siete Colores y las Salinas Grandes, generó una demanda creciente de conexiones aéreas. Salta, por su parte, continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país gracias a su patrimonio histórico, su gastronomía y sus paisajes naturales.

Especialistas del sector aerocomercial sostienen que la apertura de nuevas rutas internacionales desde el interior del país constituye una tendencia cada vez más importante para descentralizar el transporte aéreo y mejorar la competitividad regional. Además, permite reducir tiempos de viaje y ampliar las opciones disponibles para pasajeros y empresas.

La aerolínea paraguaya prevé iniciar sus operaciones una vez completados los procesos administrativos y regulatorios correspondientes. En las próximas semanas se conocerán más detalles sobre las frecuencias, los horarios y los destinos específicos que integrarán la nueva red de vuelos.

La iniciativa se suma a otros proyectos orientados a fortalecer la infraestructura aeroportuaria y la conectividad del norte argentino, una región que busca posicionarse como un polo estratégico para el turismo, el comercio exterior y la integración regional.

Con esta nueva incorporación, Jujuy y Salta avanzan en la ampliación de su oferta aérea internacional, una herramienta considerada clave para impulsar el desarrollo económico y atraer inversiones en los próximos años.